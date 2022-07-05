https://uz.sputniknews.ru/20220705/uzbekistan-ukrepit-sotrudnichestvo-v-sfere-podderjki-jenschin-25919527.html

Узбекистан укрепит сотрудничество в сфере поддержки женщин

Узбекистан укрепит сотрудничество в сфере поддержки женщин

Всем работающим за рубежом узбекистанкам окажут помощь

2022-07-05T16:09+0500

2022-07-05T16:09+0500

2022-07-05T16:09+0500

общество

женщины

узбекистан

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Госкомитет по делам семьи и женщин, МВД, общественный фонд "Ватандоща" и Агентство по иностранной трудовой миграции подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам поддержки женщин. Об этом сообщил пресс-центр Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана.Согласно документу, в будущем создадут Республиканскую комиссию по вопросам работающих заграницей узбекистанок. Она будет решать проблемы женщин, выезжающих за рубеж для работы, а также содействовать им в трудоустройстве по возвращению на родину, оказывать материальную и социальную поддержку членам их семей.Ранее, в 2021 году, президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о создании Республиканского общественного женского совета.Совет проводит системную работу по повышению общественно-политической активности женщин, поддержке их предпринимательства, образованию и профессиональному развитию, содействию им в обретении достойной работы, защите их здоровья и решению жилищных вопросов.Читайте также:В Узбекистане более 56 тыс. женщинам помогли найти работуЖенщины из малообеспеченных семей смогут поступить в вуз по гранту

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женщины, узбекистан, сотрудничество