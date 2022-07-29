https://uz.sputniknews.ru/20220729/kak-v-chechne-uchat-dobrovoltsev-jelayuschix-popast-na-svo-26645267.html

Как в Чечне учат добровольцев, желающих попасть на СВО

Как в Чечне учат добровольцев, желающих попасть на СВО

Чечня стала хабом для добровольцев со всей России.

2022-07-29T15:34+0500

2022-07-29T15:34+0500

2022-07-29T15:34+0500

специальная военная операция россии в донбассе

чеченская республика

операция

спецоперация

россия

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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik, Иван Зуев. Под Гудермесом в Российском Университете Спецназа (РУС) добровольцы со всей России проходят подготовку перед тем, как поступить на службу в силовые подразделения, которые ведут боевую работу в зоне СВО на Украине.В РУС разработан блок новых учебных программ. Раз в две недели учебный центр выпускает 200 человек, обученных и подготовленных к боевым действиям. Подробности о работе РУС – в репортаже Sputnik.Практические занятия и командный духС утра до вечера над полигоном, где добровольцы проходят подготовку, раздаются звуки выстрелов: трескотня автоматных очередей, резкие хлопки снайперских винтовок. Иногда громыхает очередной взрывпакет или попавшая в цель реактивная граната, и где-то на окраине за учебным городком появляется еле заметная дымка.Территория университета кажется необъятной: она раскинута на несколько сот квадратных километров. Здесь располагается более десятка стрелковых галерей, отдельных стрельбищ для гранатометчиков и снайперов, целый городок из зданий разной этажности и назначения для отработки штурмов, а также площадки для работы с гранатометами АГС и лёгкой артиллерией.Основная задача курса – отработка грамотного взаимодействия и командный дух, а также максимальный настрел из тех видов вооружения, которыми придется пользоваться. Среди инструкторов есть и участники СВО, они активно делятся опытом с добровольцами.Российский Университет Спецназа не занимается набором и отправкой добровольцев в зону СВО. Представители РУС подчеркивают это в беседах, об этом же сообщает и сайт учебного заведения. Добровольцы оказываются здесь уже после того, как они подписали контракт на службу.Добровольческий интернационалДобровольческое движение активно развивалось в России с 2014 года, когда пришедшие после антиконституционного переворота к власти на Украине политики объявили о начале Антитеррористической операции (АТО) на территории Донецкой и Луганской областей.Весной 2014 года на помощь Донбассу пошел поток тысяч добровольцев не только из России, но и со всего мира. По данным Союза Добровольцев Донбасса, до начала СВО в организации состояло 16 тысяч человек, прошедших через службу в республиках Донбасса.Только за первый месяц после начала СВО, по данным Генштаба РФ, более 23 тысяч человек из 37 стран мира подали заявки на участие в спецоперации, однако в руководстве народных республик Донецка и Луганска им отказали.Волонтерам, желающим с оружием в руках защитить молодые республики Донбасса, чтобы оказаться в зоне боевых действий, приходилось искать другие пути. Многие поехали на СВО через заключение контракта в Чеченской Республике и так оказались в РУСе.Состав добровольцев - максимально разнообразный. Возраст - от 23 до 49 лет. Есть те, кто уже принимал участие в конфликте на Донбассе, и приехал улучшить навыки, есть военные пенсионеры, ветераны горячих точек, есть и те, кто никогда не держал в руках оружие.К обучению в РУС допускаются только граждане РФ, но среди добровольцев - представители разных национальностей.Таджик Джамшид прилетел в РУС поздно ночью, утром - уже на плацу. Он еще подростком наблюдал развитие гражданского конфликта в Таджикистане, а в 1997 году служил в таджикской армии, как раз во время очередного обострения. Говорит, что на своем опыте понял, что гражданская война неизбежна, когда происходит разрушение государства, и главное – остановить ее как можно быстрее.Казах с позывным Хан - явно из когорты военных пенсионеров, хотя признаваться в этом на камеру отказывается. Говорит, приехал помочь, потому что против России на СВО сражается НАТО, а не Украина.Рядом с ним - товарищ Хана из Башкирии и боец с позывным "Поляк". Они обнимаются и задорно смеются, подтрунивая друг над другом.У Хана дед дошел до Берлина, у добровольца из Башкирии на Великой отечественной осталось 8 мужчин из его семьи.Практическое евразийствоБойцы переваривают информацию.Республика Чечня, в которой почти 20 лет назад шла война, сейчас вносит существенный вклад на полях сражений СВО, а ее руководство взяло на себя заметную долю организационной и медийной нагрузки по сопровождению операции. Это свидетельствует о том, что политика российского государства в плане интеграции разных народов, культур и религий на общей базе оказалась достаточно эффективной, считает белорусский политолог Алексей Дзермант.

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чеченская республика, операция, спецоперация, россия