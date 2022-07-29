https://uz.sputniknews.ru/20220729/my-svideteli-fundamentalnogo-pereloma-mejdunarodnyx-otnosheniy---norov--26640282.html

Мы свидетели фундаментального перелома международных отношений - Норов

Мы свидетели фундаментального перелома международных отношений - Норов

Странам ШОС нужно консолидировать совместные усилия в борьбе с современными угрозами, заявил и.о. министра иностранных дел Узбекистана.

2022-07-29T13:04+0500

2022-07-29T13:04+0500

2022-07-29T13:04+0500

политика

владимир норов

шос

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. В настоящее время происходит глобальное переустройство мировой политики, в связи с чем Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является актуальной площадкой для прямого общения и консолидации усилий. Об этом в ходе Совета министров иностранных дел ШОС заявил и.о. главы внешнеполитического ведомства Узбекистана Владимир Норов, сообщает корреспондент Sputnik.В этой связи для членов организации особенно важно консолидировать свои усилия по борьбе с современными угрозами, отметил дипломат.Напомним, в настоящее время в Ташкенте проходит Совет министров иностранных дел стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.По сообщению узбекистанского МИД, данная встреча является завершающим этапом подготовки к саммиту Организации, проведение которого запланировано на 15-16 сентября этого года в Самарканде.Читайте также: Норов рассказал, кто примет участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС

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владимир норов, шос, узбекистан