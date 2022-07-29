https://uz.sputniknews.ru/20220729/my-svideteli-fundamentalnogo-pereloma-mejdunarodnyx-otnosheniy---norov--26640282.html
Мы свидетели фундаментального перелома международных отношений - Норов
Мы свидетели фундаментального перелома международных отношений - Норов
Странам ШОС нужно консолидировать совместные усилия в борьбе с современными угрозами, заявил и.о. министра иностранных дел Узбекистана.
2022-07-29T13:04+0500
2022-07-29T13:04+0500
2022-07-29T13:04+0500
политика
владимир норов
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. В настоящее время происходит глобальное переустройство мировой политики, в связи с чем Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является актуальной площадкой для прямого общения и консолидации усилий. Об этом в ходе Совета министров иностранных дел ШОС заявил и.о. главы внешнеполитического ведомства Узбекистана Владимир Норов, сообщает корреспондент Sputnik.В этой связи для членов организации особенно важно консолидировать свои усилия по борьбе с современными угрозами, отметил дипломат.Напомним, в настоящее время в Ташкенте проходит Совет министров иностранных дел стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.По сообщению узбекистанского МИД, данная встреча является завершающим этапом подготовки к саммиту Организации, проведение которого запланировано на 15-16 сентября этого года в Самарканде.Читайте также: Норов рассказал, кто примет участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС
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владимир норов, шос, узбекистан
Мы свидетели фундаментального перелома международных отношений - Норов
Странам ШОС нужно консолидировать совместные усилия в борьбе с современными угрозами, заявил и.о. министра иностранных дел Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik
. В настоящее время происходит глобальное переустройство мировой политики, в связи с чем Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является актуальной площадкой для прямого общения и консолидации усилий. Об этом в ходе Совета министров иностранных дел ШОС заявил и.о. главы внешнеполитического ведомства Узбекистана Владимир Норов, сообщает корреспондент Sputnik
.
"Мы становимся свидетелями эпохи фундаментального перелома международных отношений и глобального переустройства. Этот процесс сопровождается усилением факторов нестабильности и экономикой неопределённости. Опасные тенденции возрастают в сфере информационной безопасности, созданием киберугроз, распространение экстремистских, террористических и сепаратистских призывов, также фейковых новостей в подрывных целях", - подчеркнул Норов.
В этой связи для членов организации особенно важно консолидировать свои усилия по борьбе с современными угрозами, отметил дипломат.
"В этой связи как никогда актуально становиться проявление еще больше сплоченности в противостоянии этим вызовам и сила трем зол. Государствам-членам ШОС необходимо консолидировать совместные усилия по защите от информационных и других новых угроз, укрепляя дружбу и взаимной поддержке на основании принципов Шанхайского духа", - подчеркнул он.
Напомним, в настоящее время в Ташкенте проходит Совет министров иностранных дел стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.
По сообщению узбекистанского МИД, данная встреча является завершающим этапом подготовки к саммиту Организации, проведение которого запланировано на 15-16 сентября этого года в Самарканде.