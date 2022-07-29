https://uz.sputniknews.ru/20220729/na-rekonstruktsiyu-sistemy-vodosnabjeniya-vydelyat-bolee-2-trln-sumov--26652825.html
На реконструкцию системы водоснабжения выделят более 2 трлн сумов
На реконструкцию системы водоснабжения выделят более 2 трлн сумов
Средства потратят на улучшение водоснабжения и канализации, питьевой водой обеспечат 74,2 % населения.
2022-07-29T20:11+0500
2022-07-29T20:11+0500
2022-07-29T20:11+0500
общество
водоснабжение
модернизация
реконструкция
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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. В Узбекистане на реконструкцию системы водоснабжения выделят более 2 трлн сумов. Построить и реконструировать планируют более 500 сооружений, а также 5,5 тыс. км сетей питьевого водоснабжения и канализации.Об этом представители АО "Узсувтаминот" рассказали в ходе пресс-конференции в АИМК, сообщает корреспондент Sputnik.По данным ведомства, в первом полугодии за счёт государственного бюджета построили и реконструировали 1,780 км водопроводных и 74,8 км канализационных сетей, а также 121 водное сооружение.До конца текущего года питьевой водой планируют обеспечить 74,2 % населения. В феврале этот показатель составлял 69,7%.В ходе пресс-конференции представители "Узсувтамнот" рассказали о работе с обращениями граждан.Так, за 6 месяцев текущего года в АО "Узсувтаминот" поступило более 75 тыс. обращений, и в 85% случаев сотрудники ведомства удовлетворили просьбы жителей.Напомним, за прошедшие пять лет в стране построили или реконструировали более 25,3 тыс. км водопроводных сетей и свыше 1,8 тыс. водохозяйственных сооружений на сумму 12 трлн сумов. В результате чего доступ к водопроводу получили 6,5 млн человек.Читайте также: Шавкату Мирзиёеву представили проекты улучшения водоснабжения в трех регионах
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водоснабжение, модернизация, реконструкция
На реконструкцию системы водоснабжения выделят более 2 трлн сумов
Средства потратят на улучшение водоснабжения и канализации, питьевой водой обеспечат 74,2 % населения.
ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. В Узбекистане на реконструкцию системы водоснабжения выделят более 2 трлн сумов. Построить и реконструировать планируют более 500 сооружений, а также 5,5 тыс. км сетей питьевого водоснабжения и канализации.
Об этом представители АО "Узсувтаминот" рассказали в ходе пресс-конференции в АИМК, сообщает корреспондент Sputnik.
По данным ведомства, в первом полугодии за счёт государственного бюджета построили и реконструировали 1,780 км водопроводных и 74,8 км канализационных сетей, а также 121 водное сооружение.
"Работа ведётся до сих пор. Я должен подчеркнуть и тот факт, что не во всех регионах водоснабжение работает 24 часа в сутки. Мы проводим модернизацию устаревших частей системы центрального водоснабжения", - отметил Хуршид Рахматуллаев, заместитель руководители АО "Узсувтаминот".
До конца текущего года питьевой водой планируют обеспечить 74,2 % населения. В феврале этот показатель составлял 69,7%.
В ходе пресс-конференции представители "Узсувтамнот" рассказали о работе с обращениями граждан.
Так, за 6 месяцев текущего года в АО "Узсувтаминот" поступило более 75 тыс. обращений, и в 85% случаев сотрудники ведомства удовлетворили просьбы жителей.
Напомним, за прошедшие пять лет в стране построили или реконструировали более 25,3 тыс. км водопроводных сетей и свыше 1,8 тыс. водохозяйственных сооружений на сумму 12 трлн сумов. В результате чего доступ к водопроводу получили 6,5 млн человек.