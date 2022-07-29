https://uz.sputniknews.ru/20220729/ssha-nashli-sposob-obuzdat-svoyu-inflyatsiyu--za-schet-rossii--26629791.html
США нашли способ обуздать свою инфляцию — за счет России
США нашли способ обуздать свою инфляцию — за счет России
В Минфине США рассказали, что страна надеется снизить инфляцию, добившись введения лимита цен на российскую нефть.
2022-07-29T09:00+0500
2022-07-29T09:00+0500
2022-07-29T09:00+0500
в мире
сша
инфляция
нефть
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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Власти США видят в установлении ценового лимита на российскую нефть "один из наиболее действенных инструментов" для борьбы с инфляцией у себя в стране.Об этом заявила в четверг глава американского минфина Джанет Йеллен, пишет РИА Новости.Ранее в четверг бюро экономического анализа министерства торговли США выпустило пресс-релиз, где говорится, что ВВП США во втором квартале 2022 года, согласно первой оценке, опустился на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале), что означает техническую рецессию.При этом президент США Джо Байден, комментируя данные о снижении ВВП, заявил, что экономика страны на правильном пути.По его словам "замедление" экономики неудивительно, ведь это происходит после прошлогоднего исторического экономического роста, восстановления рабочих мест в частном секторе, потерянных во время пандемии.Слово "рецессия" в комментарии президента США не встречается.
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MIA „Rosiya Segodnya“
сша, инфляция, нефть
США нашли способ обуздать свою инфляцию — за счет России
В Минфине США рассказали, что страна надеется снизить инфляцию, добившись введения лимита цен на российскую нефть.
ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Власти США видят в установлении ценового лимита на российскую нефть "один из наиболее действенных инструментов" для борьбы с инфляцией у себя в стране.
Об этом заявила в четверг глава американского минфина Джанет Йеллен, пишет РИА Новости
.
"Установление ценового предела является одним из наиболее мощных инструментов в нашем распоряжении для борьбы с инфляцией, поскольку он позволит предотвратить новые скачки цен на энергоносители", — сказала Йеллен на пресс-конференции.
Ранее в четверг бюро экономического анализа министерства торговли США выпустило пресс-релиз, где говорится, что ВВП США во втором квартале 2022 года, согласно первой оценке, опустился на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале), что означает техническую рецессию.
При этом президент США Джо Байден, комментируя данные о снижении ВВП, заявил
, что экономика страны на правильном пути.
По его словам "замедление" экономики неудивительно, ведь это происходит после прошлогоднего исторического экономического роста, восстановления рабочих мест в частном секторе, потерянных во время пандемии.
Слово "рецессия" в комментарии президента США не встречается.