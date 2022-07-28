https://uz.sputniknews.ru/20220728/bayden-o-spade-vvp-ssha-strana-na-pravilnom-puti-26623729.html

Байден о спаде ВВП США: страна на правильном пути

Байден о спаде ВВП США: страна на правильном пути

Президент США прокомментировал данные о снижении ВВП, заявив, что экономика страны на правильном пути. При этом он ни разу не употребил слово рецессия.

2022-07-28T21:02+0500

2022-07-28T21:02+0500

2022-07-28T21:02+0500

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ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Президент США Джо Байден, комментируя данные о снижении ВВП второй квартал подряд, заявил, что экономика страны на правильном пути, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Белого дома. По словам американского президента "замедление" экономики неудивительно. Он отметил, что несмотря на глобальные проблемы, США "на правильном пути". "И мы пройдем через этот переход сильнее и более защищенными", — заявил Байден.Слово рецессия в комментарии президента США не встречается.Ранее в четверг бюро экономического анализа министерства торговли США выпустило пресс-релиз, согласно которому ВВП США во втором квартале 2022 года, согласно первой оценке, опустился на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале).Читайте также:Байден рассказал, как снизить стоимость топлива в СШАЗрители Fox раскритиковали жену Байдена за попытку оправдать его провалы

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