https://uz.sputniknews.ru/20220728/bayden-o-spade-vvp-ssha-strana-na-pravilnom-puti-26623729.html
Байден о спаде ВВП США: страна на правильном пути
Байден о спаде ВВП США: страна на правильном пути
Президент США прокомментировал данные о снижении ВВП, заявив, что экономика страны на правильном пути. При этом он ни разу не употребил слово рецессия.
2022-07-28T21:02+0500
2022-07-28T21:02+0500
2022-07-28T21:02+0500
в мире
джо байден
ввп
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/12/26297217_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_a6041632b8b1fb9ff393e64a0fd1a44b.jpg
ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Президент США Джо Байден, комментируя данные о снижении ВВП второй квартал подряд, заявил, что экономика страны на правильном пути, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Белого дома. По словам американского президента "замедление" экономики неудивительно. Он отметил, что несмотря на глобальные проблемы, США "на правильном пути". "И мы пройдем через этот переход сильнее и более защищенными", — заявил Байден.Слово рецессия в комментарии президента США не встречается.Ранее в четверг бюро экономического анализа министерства торговли США выпустило пресс-релиз, согласно которому ВВП США во втором квартале 2022 года, согласно первой оценке, опустился на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале).Читайте также:Байден рассказал, как снизить стоимость топлива в СШАЗрители Fox раскритиковали жену Байдена за попытку оправдать его провалы
сша
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/12/26297217_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_7a806c7928d51ba31075fa39a693eb30.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
джо байден, ввп, сша
Байден о спаде ВВП США: страна на правильном пути
Президент США прокомментировал данные о снижении ВВП, заявив, что экономика страны на правильном пути. При этом он ни разу не употребил слово рецессия.
ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik.
Президент США Джо Байден, комментируя данные о снижении ВВП второй квартал подряд, заявил, что экономика страны на правильном пути, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-релиз Белого дома.
По словам американского президента "замедление" экономики неудивительно.
"После прошлогоднего исторического экономического роста, восстановления рабочих мест в частном секторе, потерянных во время пандемии, неудивительно, что экономика замедляется, поскольку Федеральная резервная система пытается снизить инфляцию", - говорится в комментарии Байдена.
Он отметил, что несмотря на глобальные проблемы, США "на правильном пути". "И мы пройдем через этот переход сильнее и более защищенными", — заявил Байден.
Слово рецессия в комментарии президента США не встречается.
Ранее в четверг бюро экономического анализа министерства торговли США выпустило пресс-релиз, согласно которому ВВП США во втором квартале 2022 года, согласно первой оценке, опустился на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале).