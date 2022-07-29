https://uz.sputniknews.ru/20220729/v-tashkente-perekroyut-esche-odnu-dorogu--karta-26629045.html

В Ташкенте перекроют еще одну дорогу — карта

В Ташкенте перекроют еще одну дорогу — карта

В столице Узбекистана из-за строительства нового наземного пешеходного перехода будет недоступна для движения автомобилей дорога на улице Ахмада Дониша.

2022-07-29T07:29+0500

2022-07-29T07:29+0500

2022-07-29T07:29+0500

общество

ташкент

дорога

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Столичные власти предупредили о перекрытии движения на одной из улиц города.Как отмечается, 29 июля с 9.00 до 18.00 не будет доступен для движения автомобилей участок улицы Ахмада Дониша (новый магазин “Динамо”) от ресторана “Султан” до автомобильного моста.По данным пресс-службы городской администрации, это связано со строительством нового наземного пешеходного перехода.Ранее сообщалось, что с 29 июля по 7 августа недоступными для транспорта окажутся также:Это связано с проведением в столице гастрономического фестиваля Food Fest-2022. Он пройдет на площадках около гостиницы Hyatt Regency и Национальной библиотеки.

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ташкент, дорога, узбекистан