https://uz.sputniknews.ru/20220729/v-tashkente-perekroyut-esche-odnu-dorogu--karta-26629045.html
В Ташкенте перекроют еще одну дорогу — карта
В Ташкенте перекроют еще одну дорогу — карта
В столице Узбекистана из-за строительства нового наземного пешеходного перехода будет недоступна для движения автомобилей дорога на улице Ахмада Дониша.
2022-07-29T07:29+0500
2022-07-29T07:29+0500
2022-07-29T07:29+0500
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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Столичные власти предупредили о перекрытии движения на одной из улиц города.Как отмечается, 29 июля с 9.00 до 18.00 не будет доступен для движения автомобилей участок улицы Ахмада Дониша (новый магазин “Динамо”) от ресторана “Султан” до автомобильного моста.По данным пресс-службы городской администрации, это связано со строительством нового наземного пешеходного перехода.Ранее сообщалось, что с 29 июля по 7 августа недоступными для транспорта окажутся также:Это связано с проведением в столице гастрономического фестиваля Food Fest-2022. Он пройдет на площадках около гостиницы Hyatt Regency и Национальной библиотеки.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, дорога, узбекистан
В Ташкенте перекроют еще одну дорогу — карта
В столице Узбекистана из-за строительства нового наземного пешеходного перехода будет недоступна для движения автомобилей дорога на улице Ахмада Дониша.
ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Столичные власти предупредили о перекрытии движения на одной из улиц города.
Как отмечается, 29 июля с 9.00 до 18.00 не будет доступен для движения автомобилей участок улицы Ахмада Дониша (новый магазин “Динамо”) от ресторана “Султан” до автомобильного моста.
По данным пресс-службы городской администрации, это связано со строительством нового наземного пешеходного перехода.
Ранее сообщалось
, что с 29 июля по 7 августа недоступными для транспорта окажутся также:
улица Истиклол — на отрезке между улицей Буюк Турон и гостиницей Hyatt Regency;
улица Зарафшан — на отрезке между улицей Истиклол и проспектом Мустакиллик;
улица Ж. Неру — на отрезке между проспектом Мустакиллик и улицей Зарафшан.
Это связано с проведением в столице гастрономического фестиваля Food Fest-2022. Он пройдет на площадках около гостиницы Hyatt Regency и Национальной библиотеки.