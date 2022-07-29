https://uz.sputniknews.ru/20220729/video-eto-geopoliticheskiy-proryv---ekspert-o-rasshirenii-shos-26662992.html
Видео: "Это геополитический прорыв" - эксперт о расширении ШОС
Видео: "Это геополитический прорыв" - эксперт о расширении ШОС
В Ташкенте завершился Совет министров иностранных дел ШОС. Об итогах заседания и перспективах организации в интервью Sputnik рассказал эксперт Равшан Назаров.
2022-07-29T22:30+0500
2022-07-29T22:30+0500
2022-07-29T22:30+0500
видео
шос
расширение шос
мнение эксперта
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На Совещании министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в пятницу обсудили довольно широкий спектр вопросов. В том числе рассмотрели заявки на вступление от нескольких стран.По словам старшего научного сотрудника Института государства и права Академии наук Узбекистана, эксперта Института исследований Центральной Азии, профессора Равшана Назарова, присоединение новых членов будет большим шагом для организации.Ташкент предлагает по-новому взглянуть на незадействованные резервы ШОС: активизировать сотрудничество в торговле, транспорте, промышленной и технологической кооперации и других сферах.Каковы перспективы развития транспортной инфраструктуры ШОС? Как можно углубить сотрудничество между Узбекистаном и Россией? Что ожидать осенью на Самаркандском саммите организации?На эти и другие вопросы Равшан Назаров отвечает в видеоинтервью Sputnik.
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MIA „Rosiya Segodnya“
шос, расширение шос, мнение эксперта, видео
Видео: "Это геополитический прорыв" - эксперт о расширении ШОС
В Ташкенте завершился Совет министров иностранных дел ШОС. Об итогах заседания и перспективах организации в интервью Sputnik рассказал эксперт Равшан Назаров.
На Совещании министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в пятницу обсудили довольно широкий спектр вопросов. В том числе рассмотрели заявки на вступление от нескольких стран.
По словам старшего научного сотрудника Института государства и права Академии наук Узбекистана, эксперта Института исследований Центральной Азии, профессора Равшана Назарова, присоединение новых членов будет большим шагом для организации.
"Скорее всего, статус партнёров по диалогу в ШОС получат Египет, Катар, Саудовская Аравия. Это определенный геополитический прорыв, который говорит о растущем весе и авторитете ШОС. Потому что впервые к организации присоединится африканское государство", - считает он.
Ташкент предлагает по-новому взглянуть на незадействованные резервы ШОС: активизировать сотрудничество в торговле, транспорте, промышленной и технологической кооперации и других сферах.
Каковы перспективы развития транспортной инфраструктуры ШОС? Как можно углубить сотрудничество между Узбекистаном и Россией? Что ожидать осенью на Самаркандском саммите организации?
На эти и другие вопросы Равшан Назаров отвечает в видеоинтервью Sputnik
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