https://uz.sputniknews.ru/20220729/video-eto-geopoliticheskiy-proryv---ekspert-o-rasshirenii-shos-26662992.html

Видео: "Это геополитический прорыв" - эксперт о расширении ШОС

Видео: "Это геополитический прорыв" - эксперт о расширении ШОС

В Ташкенте завершился Совет министров иностранных дел ШОС. Об итогах заседания и перспективах организации в интервью Sputnik рассказал эксперт Равшан Назаров.

2022-07-29T22:30+0500

2022-07-29T22:30+0500

2022-07-29T22:30+0500

видео

шос

расширение шос

мнение эксперта

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На Совещании министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в пятницу обсудили довольно широкий спектр вопросов. В том числе рассмотрели заявки на вступление от нескольких стран.По словам старшего научного сотрудника Института государства и права Академии наук Узбекистана, эксперта Института исследований Центральной Азии, профессора Равшана Назарова, присоединение новых членов будет большим шагом для организации.Ташкент предлагает по-новому взглянуть на незадействованные резервы ШОС: активизировать сотрудничество в торговле, транспорте, промышленной и технологической кооперации и других сферах.Каковы перспективы развития транспортной инфраструктуры ШОС? Как можно углубить сотрудничество между Узбекистаном и Россией? Что ожидать осенью на Самаркандском саммите организации?На эти и другие вопросы Равшан Назаров отвечает в видеоинтервью Sputnik.

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2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

шос, расширение шос, мнение эксперта, видео