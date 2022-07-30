https://uz.sputniknews.ru/20220730/26663181.html

Как правильно откладывать деньги - 3 простых совета

Как правильно откладывать деньги - 3 простых совета

Своим богатым и действенными лайфхаками делится человек, не по наслышке знающий, что такое финансовые "срывы".

2022-07-30T08:00+0500

2022-07-30T08:00+0500

2022-07-30T08:00+0500

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Как часто бывает, что никак не удается начать копить деньги: только отложишь немного, но тут же спускаешь всю "заначку". Корреспонденты Sputnik Кыргызстан в своем проекте "Апенди бизнесмен" рассказывают, как правильно копить и избегать финансовых "срывов". Лайфхаки:Читайте также: Какой фастфуд самый полезный для человека

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