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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Как правильно откладывать деньги - 3 простых совета
Как правильно откладывать деньги - 3 простых совета
Своим богатым и действенными лайфхаками делится человек, не по наслышке знающий, что такое финансовые "срывы".
2022-07-30T08:00+0500
2022-07-30T08:00+0500
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Как часто бывает, что никак не удается начать копить деньги: только отложишь немного, но тут же спускаешь всю "заначку". Корреспонденты Sputnik Кыргызстан в своем проекте "Апенди бизнесмен" рассказывают, как правильно копить и избегать финансовых "срывов". Лайфхаки:Читайте также: Какой фастфуд самый полезный для человека
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деньги, финансы

Как правильно откладывать деньги - 3 простых совета

08:00 30.07.2022
© Unsplash / Damir SpanicСвинья-копилка
Свинья-копилка - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2022
© Unsplash / Damir Spanic
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Своим богатым и действенными лайфхаками делится человек, не по наслышке знающий, что такое финансовые "срывы".
Как часто бывает, что никак не удается начать копить деньги: только отложишь немного, но тут же спускаешь всю "заначку". Корреспонденты Sputnik Кыргызстан в своем проекте "Апенди бизнесмен" рассказывают, как правильно копить и избегать финансовых "срывов".

"Я сам много раз пытался начать откладывать, но долгое время не получалось. Так что эти советы выстраданы финансовыми "срывами", — пишу журналисты в Telegram-канале проекта.

Лайфхаки:
откладывать нужно сразу, как только получили зарплату или другой доход. Как говорят эксперты: "Заплати сперва себе";
откладывать нужно разумную сумму, которая не сильно ударит по бюджету. Оставлять большую сумму вы быстро устанете;
если трудно удержаться от трат - изолируйте себя от денег (или деньги от себя).
Читайте также: Какой фастфуд самый полезный для человека
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