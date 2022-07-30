https://uz.sputniknews.ru/20220730/avtobusnoe-soobschenie-s-dvumya-rossiyskimi-gorodami-vozobnovyat-26664580.html

Автобусное сообщение с двумя российскими городами возобновят

Автобусное сообщение с двумя российскими городами возобновят

Перевозку будет осуществлять частное автотранспортное предприятие.

2022-07-30T10:01+0500

2022-07-30T10:01+0500

2022-07-30T10:01+0500

общество

автобус

рейс

ташкент

новосибирск

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ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. Автобусы из Ташкента вновь будут совершать регулярные рейсы в два российских города – Новосибирск и Омск.Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана, перевозку будет осуществлять частное предприятие на современных автобусах Yutong.В Новосибирск автобус из Ташкента будет выезжать с 1 августа по понедельникам в 14.00, а обратно – по пятницам.С автовокзала Ташкента автобус будет выезжать в Омск по вторникам и субботам с 6 августа.Читайте также: В Ташкенте запустили новый автобусный маршрут

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автобус, рейс, ташкент, новосибирск