https://uz.sputniknews.ru/20220730/avtobusnoe-soobschenie-s-dvumya-rossiyskimi-gorodami-vozobnovyat-26664580.html
Автобусное сообщение с двумя российскими городами возобновят
Автобусное сообщение с двумя российскими городами возобновят
Перевозку будет осуществлять частное автотранспортное предприятие.
2022-07-30T10:01+0500
2022-07-30T10:01+0500
2022-07-30T10:01+0500
общество
автобус
рейс
ташкент
новосибирск
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ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. Автобусы из Ташкента вновь будут совершать регулярные рейсы в два российских города – Новосибирск и Омск.Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана, перевозку будет осуществлять частное предприятие на современных автобусах Yutong.В Новосибирск автобус из Ташкента будет выезжать с 1 августа по понедельникам в 14.00, а обратно – по пятницам.С автовокзала Ташкента автобус будет выезжать в Омск по вторникам и субботам с 6 августа.Читайте также: В Ташкенте запустили новый автобусный маршрут
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MIA „Rosiya Segodnya“
автобус, рейс, ташкент, новосибирск
Автобусное сообщение с двумя российскими городами возобновят
Перевозку будет осуществлять частное автотранспортное предприятие.
ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. Автобусы из Ташкента вновь будут совершать регулярные рейсы в два российских города – Новосибирск и Омск.
Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта
Узбекистана, перевозку будет осуществлять частное предприятие на современных автобусах Yutong.
В Новосибирск автобус из Ташкента будет выезжать с 1 августа по понедельникам в 14.00, а обратно – по пятницам.
С автовокзала Ташкента автобус будет выезжать в Омск по вторникам и субботам с 6 августа.