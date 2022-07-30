https://uz.sputniknews.ru/20220730/goskomstat-podschital-kolichestvo-grajdan-uzbekistana-26672004.html

Госкомстат подсчитал количество граждан Узбекистана

Госкомстат подсчитал количество граждан Узбекистана

Подробности о количестве граждан, постоянно проживающих в стране читайте в нашем материале.

2022-07-30T18:36+0500

2022-07-30T18:36+0500

2022-07-30T18:36+0500

общество

узбекистан

госкомстат

население

статистика

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ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. По данным Государственного комитета статистики Узбекистана, численность постоянного населения страны увеличилась с начала года на 332,1 тыс или на 2,1%, сообщает ИА "Дунё" со ссылкой на ведомство. В городах живет 18 млн 117 тыс (50,9%), в сельской местности – 17 млн 486,4 тыс (49,1%). Также по данным Госкомстата, численность мужчин на 1 июля составляет 17 млн. 913 тыс. 57 человек (50,3%), а женщин – 17 млн. 690 тыс. 386 тыс. (49,7%), что на 222 тыс 671 человека меньше. При этом в 1991 году женщины составляли 50,6% населения, постоянно проживающего в республике.Ранее ведомство назвало средний возраст узбекистанца. Больше всего в стране проживает граждан в возрасте 40-49 лет — 11,8%.А вот меньше всего людей в возрасте 85 лет и старше. Всего 0,2%.Читайте также: Средняя зарплата в Узбекистане за год выросла на 19%

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узбекистан, госкомстат, население, статистика