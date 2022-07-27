https://uz.sputniknews.ru/20220727/srednyaya-zarplata-v-uzbekistane-za-god-vyrosla-na-19-26566871.html

Средняя зарплата в Узбекистане за год выросла на 19%

Средняя зарплата в Узбекистане за год выросла на 19%

За год средняя зарплата узбекистанцев выросла почти на 20 процентов. Самыми высокооплачиваемыми стали работники банковской, страховой и кредитно-посреднической деятельности.

2022-07-27T13:07+0500

2022-07-27T13:07+0500

2022-07-27T13:07+0500

экономика

зарплата

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Узбекистане за полгода увеличилась до 3,54 млн сумов, сообщает Госкомстат.По данным ведомства, это больше показателей за аналогичный период прошлого года на 19,3 процента. В первом полугодии 2021-го он составлял 2,97 млн сумов.При этом отмечается, что наиболее высокие зарплаты получают в Ташкенте — 5,49 млн сумов. Это на 22,2% больше прошлогодних показателей. На втором месте находится Навоийская область — 4,86 млн, рост 22,7%, на третьем — Ташкентская область, где зарплаты выросли на 15,1% до 3,66 млн сумов.Наиболее высокие зарплаты получают работники банковской, страховой, лизинговой и кредитно-посреднической деятельности — 9,15 млн сумов. За год они выросли почти на четверть.Далее идут сферы информации и связи — 6,7 млн (рост 30,2%), перевозки и хранения - 4,7 млн (26,1%) и другие.Как отмечается, с начала года номинальные зарплаты выросли на 10,6%. А минимальный размер оплаты труда с 1 июня 2022 года достиг 920 тыс сум.При формировании показателя Госкомстат не учитывал данные по субъектам сельского хозяйства и малого предпринимательства, так как они предоставляют отчетность один раз в год, отмечается в отчете ведомства.Читайте также:Зарплаты у узбекистанцев растутКак попросить повышения зарплаты: золотые правилаМедикам повысят зарплату с 1 июня

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зарплата, узбекистан