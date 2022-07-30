https://uz.sputniknews.ru/20220730/jurnalistka-shokirovala-britanskogo-televeduschego-slovami-o-putine-i-rossii-26672579.html
Журналистка шокировала британского телеведущего словами о Путине и России
Журналистка шокировала британского телеведущего словами о Путине и России
Американский обозреватель Энн Коултер заявила, что США слишком долго унижали россиян и лезли не в свои дела. 30.07.2022, Sputnik Узбекистан
2022-07-30T19:17+0500
2022-07-30T19:17+0500
2022-07-30T19:17+0500
в мире
сша
великобритания
журналист
телеведущий
владимир путин
россия
россияне
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/1d/25733937_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_04a24f18947e3d0affbb2319b89c4f5b.jpg
ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. Американский общественно-политический обозреватель Энн Коултер на одноименном ток-шоу известного британского телеведущего Пирса Моргана шокировала гостей в студии словами о российской спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на ее заявление.Так, она обвинила в сложившейся ситуации НАТО и заявила, что Запад должен прекратить поддерживать Киев.По ее словам, Соединенные Штаты слишком долго унижали россиян и лезли не в свои дела.Напомним, с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Читайте также: The Guardian: санкции против России сделали Путина сильнее, чем когда-либо
сша
великобритания
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/1d/25733937_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7e2529f032a4d7d95f3d0933a88406cf.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сша, великобритания, журналист, телеведущий, владимир путин, россия, россияне
Журналистка шокировала британского телеведущего словами о Путине и России
Американский обозреватель Энн Коултер заявила, что США слишком долго унижали россиян и лезли не в свои дела.
ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik.
Американский общественно-политический обозреватель Энн Коултер на одноименном ток-шоу известного британского телеведущего Пирса Моргана шокировала гостей в студии словами о российской спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости
со ссылкой на ее заявление.
Так, она обвинила в сложившейся ситуации НАТО и заявила, что Запад должен прекратить поддерживать Киев.
"Я не защищаю президента России Путина, но почему американцам и британцам должно быть до этого дело? У нас свои проблемы. Украина исторически была зоной влияния Российской империи. Что касается НАТО, то после распада СССР в альянсе нет никакого смысла, но мы продолжаем покушаться, покушаться, покушаться", — отметила Коултер.
По ее словам, Соединенные Штаты слишком долго унижали россиян и лезли не в свои дела.
"Путин был первым, кто позвонил после теракта 11 сентября, чтобы выразить соболезнования США. На что Джордж Буш-младший даже не перезвонил ему. Вашингтон слишком долго пренебрегал русскими", — сказала она.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".