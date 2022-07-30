https://uz.sputniknews.ru/20220730/jurnalistka-shokirovala-britanskogo-televeduschego-slovami-o-putine-i-rossii-26672579.html

Журналистка шокировала британского телеведущего словами о Путине и России

Журналистка шокировала британского телеведущего словами о Путине и России

Американский обозреватель Энн Коултер заявила, что США слишком долго унижали россиян и лезли не в свои дела. 30.07.2022, Sputnik Узбекистан

2022-07-30T19:17+0500

2022-07-30T19:17+0500

2022-07-30T19:17+0500

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ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. Американский общественно-политический обозреватель Энн Коултер на одноименном ток-шоу известного британского телеведущего Пирса Моргана шокировала гостей в студии словами о российской спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на ее заявление.Так, она обвинила в сложившейся ситуации НАТО и заявила, что Запад должен прекратить поддерживать Киев.По ее словам, Соединенные Штаты слишком долго унижали россиян и лезли не в свои дела.Напомним, с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Читайте также: The Guardian: санкции против России сделали Путина сильнее, чем когда-либо

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сша, великобритания, журналист, телеведущий, владимир путин, россия, россияне