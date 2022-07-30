https://uz.sputniknews.ru/20220730/the-guardian-sanktsii-protiv-rossii-sdelali-putina-silnee-chem-kogda-libo-26667566.html
The Guardian: санкции против России сделали Путина сильнее, чем когда-либо
The Guardian: санкции против России сделали Путина сильнее, чем когда-либо
Западные СМИ констатируют, что антироссийские санкции дали обратный эффект, сделав президента России сильнее, чем когда-либо. При этом сами они погрузились в рецессию.
2022-07-30T14:39+0500
2022-07-30T14:39+0500
2022-07-30T14:39+0500
в мире
россия
президент рф
владимир путин
запад
санкции
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ТАШКЕНТ, 30 июл– Sputnik. Экономическая война, развязанная западными странами против Москвы, дала обратный эффект, а президент России Владимир Путин стал сильнее, чем когда-либо, сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету The Guardian.Как отмечает автора статьи Саймон Дженкинс, антироссийские санкции стали самым непродуманным и неэффективным решением в новейшей истории.При этом, как отметил Дженкинс, западные страны погрузились в рецессию.Напомним, после начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России, в частности на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Читайте также: Байден о спаде ВВП США: страна на правильном путиБританский историк сделал прогноз о будущем Украины
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россия, президент рф, владимир путин, запад, санкции
The Guardian: санкции против России сделали Путина сильнее, чем когда-либо
Западные СМИ констатируют, что антироссийские санкции дали обратный эффект, сделав президента России сильнее, чем когда-либо. При этом сами они погрузились в рецессию.
ТАШКЕНТ, 30 июл– Sputnik.
Экономическая война, развязанная западными странами против Москвы, дала обратный эффект, а президент России Владимир Путин стал сильнее, чем когда-либо, сообщает РИА Новости
со ссылкой на британскую газету The Guardian.
Как отмечает автора статьи Саймон Дженкинс, антироссийские санкции стали самым непродуманным и неэффективным решением в новейшей истории.
"Они сделали Путина сильнее: Россия увеличила экспорт в азиатские страны, что привело к беспрецедентному профициту ее платежного баланса, рубль стал одной из самых сильных мировых валют в этому году, укрепившись с января почти на 50 процентов", — подчеркнули в издании.
При этом, как отметил Дженкинс, западные страны погрузились в рецессию.
"Реальность экономических ограничений против Москвы заключается в том, что они привели к возмездию. Неуверенность распространилась в Великобритании, Франции, Италии и США. Испытывающие газовый голод Германия и Венгрия близки к тому, чтобы плясать под дудку Владимира Путина. Стоимость жизни растет везде. Предполагаемые британские лидеры Лиз Трасс и Риши Сунак соревнуются в воинственной риторике, обещая ужесточить санкции без единого слова о цели. Тем не менее, намекните на скептицизм по этому поводу, и вас заклеймят", — добавил автор статьи.
Напомним, после начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России, в частности на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.