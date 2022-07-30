https://uz.sputniknews.ru/20220730/the-guardian-sanktsii-protiv-rossii-sdelali-putina-silnee-chem-kogda-libo-26667566.html

The Guardian: санкции против России сделали Путина сильнее, чем когда-либо

The Guardian: санкции против России сделали Путина сильнее, чем когда-либо

Западные СМИ констатируют, что антироссийские санкции дали обратный эффект, сделав президента России сильнее, чем когда-либо. При этом сами они погрузились в рецессию.

2022-07-30T14:39+0500

2022-07-30T14:39+0500

2022-07-30T14:39+0500

в мире

россия

президент рф

владимир путин

запад

санкции

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ТАШКЕНТ, 30 июл– Sputnik. Экономическая война, развязанная западными странами против Москвы, дала обратный эффект, а президент России Владимир Путин стал сильнее, чем когда-либо, сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету The Guardian.Как отмечает автора статьи Саймон Дженкинс, антироссийские санкции стали самым непродуманным и неэффективным решением в новейшей истории.При этом, как отметил Дженкинс, западные страны погрузились в рецессию.Напомним, после начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России, в частности на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Читайте также: Байден о спаде ВВП США: страна на правильном путиБританский историк сделал прогноз о будущем Украины

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россия, президент рф, владимир путин, запад, санкции