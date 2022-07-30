https://uz.sputniknews.ru/20220730/kak-provesti-vyxodnye-top-8-meropriyatiy-v-tashkente-26663637.html

Как провести выходные: Топ-8 мероприятий в Ташкенте

Как провести выходные: Топ-8 мероприятий в Ташкенте

Фестиваль еды, экскурсия в конный клуб и рисование по воде. Как провести выходные в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik Узбекистан.

2022-07-30T08:39+0500

2022-07-30T08:39+0500

2022-07-30T08:39+0500

культура

ташкент

выходные

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Суббота, 30 июляПервый сольный концерт молодого DJ King Macarella пройдет на летней площадке дворца "Туркистон". Всеми любимые народные песни прозвучат в современной обработке.Место: Дворец искусств "Туркистон"Время: 19:30Стоимость билета: 100 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−235−4440, (+998) 71−207−1071Гостей мероприятия ждет концертная программа, приуроченная ко Дню дружбы народов.Место: Государственный музей истории прикладного искусства и ремесёл УзбекистанаВремя: с 18:00 до 19:30Вход свободныйТелефон для справок: (+998) 71 2564042Более 60 гастрономических брендов национальной и европейской кухни на протяжении 10 дней будут готовить свои кулинарные шедевры и угощать гостей Food Fest. Посетителей также ждет развлекательная программа и выступления звезд.Место: Национальная библиотека УзбекистанаВремя: 18:00Вход свободныйТелефон для справок: (+998) 71−203−0500, (+998) 71−203−0600Аквапарк "Солнечный город" приглашает маленьких посетителей на детскую тематическую вечеринку Pop-it.Место: Солнечный городВремя: 15:00Стоимость билета: весь день для взрослы — 110 тыс. сумов; весь день для детей — 60 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−200−2007, (+998) 93−558−0908Узбекистанские профессионалы зумбы проведут мастер-класс и фитнес-консультации. Также посетителей будут ждать конкурсы и подарки.Место: ТРЦ CompassВремя: 19:00Вход свободныйВоскресенье, 31 июляВсех посетителей ждут выступления Жалолиддина Ахмадалиева и Райхон.Место: Ashxobod SayilgohiВремя: 20:00Стоимость билета: вход в парк 10 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 95−340−4007Конный клуб Argamak Sher приглашает на экскурсию. Участников ждет знакомство с породистыми лошадьми. А также розыгрыш сертификата на занятие верховой ездой, показательное выступление наездника и пробный круг верхом на лошади по манежу с инструктором.Место: Конноспортивный клуб Argamak SherСтоимость билета: 50 тыс. сумов (необходима предварительная запись)Телефон для справок: (+998) 98−308−8762, (+998) 95−198−2198В Human House пройдет творческий мастер-класс "Техника Эбру" на котором участники научаться рисовать на воде.Место: Human HouseВремя: 11:00Стоимость билета: 60 тыс. сумов (в стоимость включены все материалы)Телефон для справок: (+998) 33−465−2303Читайте также: В Узбекистане создадут ансамбль свекровей

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ташкент, выходные