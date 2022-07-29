https://uz.sputniknews.ru/20220729/v-uzbekistane-sozdadut-ansambl-svekrovey--26651165.html

В Узбекистане создадут ансамбль свекровей

В Узбекистане создадут ансамбль свекровей

Коллектив собирают в Яккасарайском районе.

2022-07-29T19:03+0500

2022-07-29T19:03+0500

2022-07-29T19:03+0500

культура

узбекистан

ансамбль

творчество

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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. В республике создадут фольклорно-этнографический ансамбль "Кайнонаджонлар", передает пресс-служба Министерства культуры Узбекистана.По данным ведомства, коллектив организуют администрация Яккасарайского района и Яккасарайский отдел культуры.В коллектив для участия приглашают столичных свекровей, имеющих интерес к искусству и свободное время.Читайте также:Первый узбекско-белорусский фильм выпустят в следующем годуВ столице открылась выставка возобновляемой энергетики

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узбекистан, ансамбль, творчество