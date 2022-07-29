Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Культура
https://uz.sputniknews.ru/20220729/v-uzbekistane-sozdadut-ansambl-svekrovey--26651165.html
В Узбекистане создадут ансамбль свекровей
В Узбекистане создадут ансамбль свекровей
Коллектив собирают в Яккасарайском районе.
2022-07-29T19:03+0500
2022-07-29T19:03+0500
культура
узбекистан
ансамбль
творчество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/12/21410836_0:113:1275:830_1920x0_80_0_0_e028343c4d207480ab5de5f1561f1e3b.jpg
ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. В республике создадут фольклорно-этнографический ансамбль "Кайнонаджонлар", передает пресс-служба Министерства культуры Узбекистана.По данным ведомства, коллектив организуют администрация Яккасарайского района и Яккасарайский отдел культуры.В коллектив для участия приглашают столичных свекровей, имеющих интерес к искусству и свободное время.Читайте также:Первый узбекско-белорусский фильм выпустят в следующем годуВ столице открылась выставка возобновляемой энергетики
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/12/21410836_0:80:1275:1036_1920x0_80_0_0_40297119e27de95d672315dd4dc1c179.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, ансамбль, творчество

В Узбекистане создадут ансамбль свекровей

19:03 29.07.2022
© Комитет по делам религийГосударственный флаг Узбекистана
Государственный флаг Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2022
© Комитет по делам религий
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Коллектив собирают в Яккасарайском районе, однако присоединиться могут жительницы всех районов Ташкента.
ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. В республике создадут фольклорно-этнографический ансамбль "Кайнонаджонлар", передает пресс-служба Министерства культуры Узбекистана.
По данным ведомства, коллектив организуют администрация Яккасарайского района и Яккасарайский отдел культуры.
В коллектив для участия приглашают столичных свекровей, имеющих интерес к искусству и свободное время.
Читайте также:
Первый узбекско-белорусский фильм выпустят в следующем году
В столице открылась выставка возобновляемой энергетики
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0