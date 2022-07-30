https://uz.sputniknews.ru/20220730/larisa-dolina-raskryla-sekret-svoey-molodosti-26675648.html

Лариса Долина раскрыла секрет своей молодости

Лариса Долина раскрыла секрет своей молодости

Певица поделилась тем, что, по ее мнению, важно для каждой женщины.

2022-07-30T23:00+0500

2022-07-30T23:00+0500

2022-07-30T23:00+0500

россия

певица

молодость

красота

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Российская певица Лариса Долина считает, что в сохранении молодости, а также для того, чтобы продолжать заниматься творчеством ей помогает – любовь. Об этом она рассказала журналистам "Экспресс-газеты", сообщает радио Sputnik.Издание также добавляет, что у Долиной появился новый ухажер, имя которого она держит в тайне.Читайте также: Стивен Сигал заявил, что никогда не откажется от российского гражданства

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певица, молодость, красота