https://uz.sputniknews.ru/20220730/larisa-dolina-raskryla-sekret-svoey-molodosti-26675648.html
Лариса Долина раскрыла секрет своей молодости
Лариса Долина раскрыла секрет своей молодости
Певица поделилась тем, что, по ее мнению, важно для каждой женщины.
2022-07-30T23:00+0500
2022-07-30T23:00+0500
2022-07-30T23:00+0500
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молодость
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Российская певица Лариса Долина считает, что в сохранении молодости, а также для того, чтобы продолжать заниматься творчеством ей помогает – любовь. Об этом она рассказала журналистам "Экспресс-газеты", сообщает радио Sputnik.Издание также добавляет, что у Долиной появился новый ухажер, имя которого она держит в тайне.Читайте также: Стивен Сигал заявил, что никогда не откажется от российского гражданства
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певица, молодость, красота
Лариса Долина раскрыла секрет своей молодости
Певица поделилась тем, что, по ее мнению, важно для каждой женщины.
Российская певица Лариса Долина считает, что в сохранении молодости, а также для того, чтобы продолжать заниматься творчеством ей помогает – любовь. Об этом она рассказала журналистам "Экспресс-газеты", сообщает радио Sputnik
.
"Это очень важно для женщины: любить и быть любимой. Я нахожусь в этом состоянии. Это мне дает заряд долголетия, творческого и женского", – приводят слова артистки "Невские новости" во время конкурса "Славянский базар" в Витебске.
Издание также добавляет, что у Долиной появился новый ухажер, имя которого она держит в тайне.