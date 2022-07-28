https://uz.sputniknews.ru/20220728/stiven-sigal-zayavil-chto-nikogda-ne-otkajetsya-ot-rossiyskogo-grajdanstva-26605137.html

Стивен Сигал заявил, что никогда не откажется от российского гражданства

Стивен Сигал заявил, что никогда не откажется от российского гражданства

Более пяти лет звезда Голливуда является гражданином России - подробности.

2022-07-28T14:20+0500

2022-07-28T14:20+0500

2022-07-28T14:20+0500

в мире

стивен сигал

гражданин россии

паспорт

россия

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ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал, получивший несколько лет назад российский паспорт, заявил РИА Новости, что никогда не откажется от гражданства России.Кроме того, являясь с августа 2018 года спецпредставителем МИД России по гуманитарным связям между РФ и США, актер заявил, что может поменять должность, и что вопрос стоит на обсуждении.Уточним, что на этой должности Сигал занимался проектами в сфере культуры, науки, образования, искусства и спорта.Исследуя свои корни, актер побывал в Калмыкии, Туве и Якутии, а также предположил, что у него могут быть родственники и на Украине.В ноябре 2016 года президент Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство американского актера и продюсера Стивена Сигала. Дед Сигала по отцовской линии родился в одном из регионов России, а затем в первой половине XX века эмигрировал в США.Читайте также: Узбекистанские артисты посетили Международную школу Станиславского — видеоСМИ: Дженнифер Лопес вышла замуж за Бена Аффлека

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стивен сигал, гражданин россии, паспорт, россия