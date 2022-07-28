https://uz.sputniknews.ru/20220728/stiven-sigal-zayavil-chto-nikogda-ne-otkajetsya-ot-rossiyskogo-grajdanstva-26605137.html
Стивен Сигал заявил, что никогда не откажется от российского гражданства
Стивен Сигал заявил, что никогда не откажется от российского гражданства
Более пяти лет звезда Голливуда является гражданином России - подробности.
2022-07-28T14:20+0500
2022-07-28T14:20+0500
2022-07-28T14:20+0500
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ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал, получивший несколько лет назад российский паспорт, заявил РИА Новости, что никогда не откажется от гражданства России.Кроме того, являясь с августа 2018 года спецпредставителем МИД России по гуманитарным связям между РФ и США, актер заявил, что может поменять должность, и что вопрос стоит на обсуждении.Уточним, что на этой должности Сигал занимался проектами в сфере культуры, науки, образования, искусства и спорта.Исследуя свои корни, актер побывал в Калмыкии, Туве и Якутии, а также предположил, что у него могут быть родственники и на Украине.В ноябре 2016 года президент Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство американского актера и продюсера Стивена Сигала. Дед Сигала по отцовской линии родился в одном из регионов России, а затем в первой половине XX века эмигрировал в США.Читайте также: Узбекистанские артисты посетили Международную школу Станиславского — видеоСМИ: Дженнифер Лопес вышла замуж за Бена Аффлека
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стивен сигал, гражданин россии, паспорт, россия
Стивен Сигал заявил, что никогда не откажется от российского гражданства
Более пяти лет звезда Голливуда является гражданином России - подробности.
ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik.
Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал, получивший несколько лет назад российский паспорт, заявил РИА Новости
, что никогда не откажется от гражданства России.
"Во-первых, я никогда не откажусь от российского паспорта. И второе, я сталкиваюсь с русофобией каждый день", - сказал Сигал и при этом не уточнил, о чем именно идет речь.
Кроме того, являясь с августа 2018 года спецпредставителем МИД России по гуманитарным связям между РФ и США, актер заявил, что может поменять должность, и что вопрос стоит на обсуждении.
"Отношения между США и Россией, как вы знаете, весьма напряженные. И идут дискуссии о том, чтобы изменить мою позицию, в плане того, что мне было ранее поручено", - сказал Сигал, не приведя подробностей.
Уточним, что на этой должности Сигал занимался проектами в сфере культуры, науки, образования, искусства и спорта.
Исследуя свои корни, актер побывал в Калмыкии, Туве и Якутии, а также предположил, что у него могут быть родственники и на Украине.
"У меня много родственников в России. Преимущественно на Дальнем Востоке, во Владивостоке, Иркутске, Якутии, на Байкале, в Бурятии. По поводу Украины: у меня могут быть родственники, но я не уверен. Возможно (они есть и там - ред.)", - сказал Сигал, отвечая на вопрос агентства о родственниках в России и Украине.
В ноябре 2016 года президент Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство американского актера и продюсера Стивена Сигала. Дед Сигала по отцовской линии родился в одном из регионов России, а затем в первой половине XX века эмигрировал в США.