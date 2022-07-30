https://uz.sputniknews.ru/20220730/v-karakalpakstane-naznachili-novogo-ministra-vnutrennix-del-26667016.html
В Каракалпакстане назначили нового министра внутренних дел
В Каракалпакстане назначили нового министра внутренних дел
О кадровых перестановках в системе Министерства внутренних дел республики читайте в нашем материале.
2022-07-30T13:19+0500
2022-07-30T13:19+0500
2022-07-30T13:19+0500
политика
каракалпакстан
мвд
министр
назначение
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ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. В Каракалпакстане назначен новый министр внутренних дел, сообщает Национальное информационное агентство Узбекистана (УзА).Новой главой ведомства стал Бахтияр Торебеков.До назначения Торебеков работал начальником ОВД Кунгиротского района.Ранее в республике назначили нового прокурора. Им стал Таджиев Эркабай, который до назначения занимал пост прокурора Кашкадарьинской области.Читайте также:В трех районах Самаркандской области назначили новых прокуроров
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каракалпакстан, мвд, министр, назначение
В Каракалпакстане назначили нового министра внутренних дел
О кадровых перестановках в системе Министерства внутренних дел республики читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik.
В Каракалпакстане назначен новый министр внутренних дел, сообщает
Национальное информационное агентство Узбекистана (УзА).
Новой главой ведомства стал Бахтияр Торебеков.
До назначения Торебеков работал начальником ОВД Кунгиротского района.
Ранее в республике назначили нового прокурора. Им стал Таджиев Эркабай, который до назначения занимал пост прокурора Кашкадарьинской области.