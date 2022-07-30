https://uz.sputniknews.ru/20220730/v-karakalpakstane-naznachili-novogo-ministra-vnutrennix-del-26667016.html

В Каракалпакстане назначили нового министра внутренних дел

В Каракалпакстане назначили нового министра внутренних дел

О кадровых перестановках в системе Министерства внутренних дел республики читайте в нашем материале.

2022-07-30T13:19+0500

2022-07-30T13:19+0500

2022-07-30T13:19+0500

политика

каракалпакстан

мвд

министр

назначение

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ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. В Каракалпакстане назначен новый министр внутренних дел, сообщает Национальное информационное агентство Узбекистана (УзА).Новой главой ведомства стал Бахтияр Торебеков.До назначения Торебеков работал начальником ОВД Кунгиротского района.Ранее в республике назначили нового прокурора. Им стал Таджиев Эркабай, который до назначения занимал пост прокурора Кашкадарьинской области.Читайте также:В трех районах Самаркандской области назначили новых прокуроров

каракалпакстан

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каракалпакстан, мвд, министр, назначение