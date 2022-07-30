https://uz.sputniknews.ru/20220730/v-pojare-v-moskve-pogibli-dva-uzbekistantsa-26664447.html

В пожаре в Москве погибли два узбекистанца

В пожаре в Москве погибли два узбекистанца

Пожар в московском хостеле унес жизни восьми иностранцев, среди которых, вероятно, были и граждане Узбекистана.

2022-07-30T09:18+0500

2022-07-30T09:18+0500

2022-07-30T09:18+0500

происшествия

москва

пожар

узбекистанцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1e/26664277_0:123:3203:1925_1920x0_80_0_0_e9af8970c6ff5af21101aac52993736b.jpg

ТАШКЕНТ. 30 июл – Sputnik. По предварительным данным, в пожаре в Москве погибли двое узбекистанцев. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана.В результате пожара, произошедшего в ночь с 28 на 29 июля на в хостеле на улице Алма-Атинской, погибло 8 и пострадало 4 человека.Следственный комитет Братеевского района Москвы возбудил уголовное дело, ведется следствие.Между тем, представители Агентства по внешней трудовой миграции обещают принять все меры для доставки тел погибших на родину.Читайте также: Сотрудники МЧС спасли двух человек из 10-метрового коллектора в Андижане

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

москва, пожар, узбекистанцы