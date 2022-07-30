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В пожаре в Москве погибли два узбекистанца
В пожаре в Москве погибли два узбекистанца
Пожар в московском хостеле унес жизни восьми иностранцев, среди которых, вероятно, были и граждане Узбекистана.
2022-07-30T09:18+0500
2022-07-30T09:18+0500
происшествия
москва
пожар
узбекистанцы
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ТАШКЕНТ. 30 июл – Sputnik. По предварительным данным, в пожаре в Москве погибли двое узбекистанцев. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана.В результате пожара, произошедшего в ночь с 28 на 29 июля на в хостеле на улице Алма-Атинской, погибло 8 и пострадало 4 человека.Следственный комитет Братеевского района Москвы возбудил уголовное дело, ведется следствие.Между тем, представители Агентства по внешней трудовой миграции обещают принять все меры для доставки тел погибших на родину.Читайте также: Сотрудники МЧС спасли двух человек из 10-метрового коллектора в Андижане
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москва, пожар, узбекистанцы

В пожаре в Москве погибли два узбекистанца

09:18 30.07.2022
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПоследствия пожара в хостеле на юго-востоке Москвы
Последствия пожара в хостеле на юго-востоке Москвы - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2022
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Пожар в московском хостеле унес жизни восьми иностранцев, среди которых, вероятно, были и граждане Узбекистана.
ТАШКЕНТ. 30 июл – Sputnik. По предварительным данным, в пожаре в Москве погибли двое узбекистанцев. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана.
В результате пожара, произошедшего в ночь с 28 на 29 июля на в хостеле на улице Алма-Атинской, погибло 8 и пострадало 4 человека.
"По предварительной информации, двое из погибших (С.Н., 2003 г.р. и А.А., 1986 г.р.) являются гражданами Узбекистана", - говорится в сообщении агентства.
Следственный комитет Братеевского района Москвы возбудил уголовное дело, ведется следствие.
Между тем, представители Агентства по внешней трудовой миграции обещают принять все меры для доставки тел погибших на родину.
Читайте также: Сотрудники МЧС спасли двух человек из 10-метрового коллектора в Андижане
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