https://uz.sputniknews.ru/20220730/v-pojare-v-moskve-pogibli-dva-uzbekistantsa-26664447.html
В пожаре в Москве погибли два узбекистанца
В пожаре в Москве погибли два узбекистанца
Пожар в московском хостеле унес жизни восьми иностранцев, среди которых, вероятно, были и граждане Узбекистана.
2022-07-30T09:18+0500
2022-07-30T09:18+0500
2022-07-30T09:18+0500
происшествия
москва
пожар
узбекистанцы
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ТАШКЕНТ. 30 июл – Sputnik. По предварительным данным, в пожаре в Москве погибли двое узбекистанцев. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана.В результате пожара, произошедшего в ночь с 28 на 29 июля на в хостеле на улице Алма-Атинской, погибло 8 и пострадало 4 человека.Следственный комитет Братеевского района Москвы возбудил уголовное дело, ведется следствие.Между тем, представители Агентства по внешней трудовой миграции обещают принять все меры для доставки тел погибших на родину.Читайте также: Сотрудники МЧС спасли двух человек из 10-метрового коллектора в Андижане
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info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
москва, пожар, узбекистанцы
В пожаре в Москве погибли два узбекистанца
Пожар в московском хостеле унес жизни восьми иностранцев, среди которых, вероятно, были и граждане Узбекистана.
ТАШКЕНТ. 30 июл – Sputnik.
По предварительным данным, в пожаре в Москве погибли двое узбекистанцев. Об этом сообщает в своем Telegram-канале
Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана.
В результате пожара, произошедшего в ночь с 28 на 29 июля на в хостеле на улице Алма-Атинской, погибло 8 и пострадало 4 человека.
"По предварительной информации, двое из погибших (С.Н., 2003 г.р. и А.А., 1986 г.р.) являются гражданами Узбекистана", - говорится в сообщении агентства.
Следственный комитет Братеевского района Москвы возбудил уголовное дело, ведется следствие.
Между тем, представители Агентства по внешней трудовой миграции обещают принять все меры для доставки тел погибших на родину.