https://uz.sputniknews.ru/20220722/sotrudniki-mchs-spasli-dvux-chelovek-iz-10-metrovogo-kollektora-v-andijane-26425752.html
Сотрудники МЧС спасли двух человек из 10-метрового коллектора в Андижане
Сотрудники МЧС спасли двух человек из 10-метрового коллектора в Андижане
Инцидент произошел на улице Юсуфа Отабекова в Андижане.
2022-07-22T13:24+0500
2022-07-22T13:24+0500
2022-07-22T13:24+0500
происшествия
мчс
мчс узбекистана
андижан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/10/25370488_0:28:720:433_1920x0_80_0_0_4c76bacb992efab1927ab6c5ef70357a.jpg
ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik. В среду сотрудники МЧС спасли двух граждан, застрявших в канализационном коллекторе, который располагался на улице Отабекова в Андижане. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.Так, в 13.45 по местному времени в отделение МЧС поступил звонок о том, что два человека не могут выбраться из 10-метрового канализационного коллектора. Спасатели незамедлительно выехали на место происшествия.После приезда сотрудников МЧС на место, выяснилось, что состояние упавших в коллектор граждан резко ухудшилось, вследствие чего они потеряли сознание. Спасатели быстро вытащили их и с помощью специального оборудования оказали первую помощь. Затем пострадавших отвезли в больницу для оказания квалифицированной медпомощи.После происшествия в МЧС в очередной раз напомнили, что попытки самостоятельно забраться в канализационные люки опасны для жизни. Внутрь могут входить только специалисты, которые соблюдаюь все правила безопасности.Читайте также:
андижан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/10/25370488_54:0:667:460_1920x0_80_0_0_b00deb4964476417ac959a527732c2d1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мчс, мчс узбекистана, андижан
Сотрудники МЧС спасли двух человек из 10-метрового коллектора в Андижане
Инцидент произошел на улице Юсуфа Отабекова в Андижане.
ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik.
В среду сотрудники МЧС спасли двух граждан, застрявших в канализационном коллекторе, который располагался на улице Отабекова в Андижане. Об этом сообщает пресс-служба
МЧС Узбекистана.
Так, в 13.45 по местному времени в отделение МЧС поступил звонок о том, что два человека не могут выбраться из 10-метрового канализационного коллектора. Спасатели незамедлительно выехали на место происшествия.
После приезда сотрудников МЧС на место, выяснилось, что состояние упавших в коллектор граждан резко ухудшилось, вследствие чего они потеряли сознание. Спасатели быстро вытащили их и с помощью специального оборудования оказали первую помощь. Затем пострадавших отвезли в больницу для оказания квалифицированной медпомощи.
После происшествия в МЧС в очередной раз напомнили, что попытки самостоятельно забраться в канализационные люки опасны для жизни. Внутрь могут входить только специалисты, которые соблюдаюь все правила безопасности.