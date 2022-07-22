https://uz.sputniknews.ru/20220722/sotrudniki-mchs-spasli-dvux-chelovek-iz-10-metrovogo-kollektora-v-andijane-26425752.html

Сотрудники МЧС спасли двух человек из 10-метрового коллектора в Андижане

Сотрудники МЧС спасли двух человек из 10-метрового коллектора в Андижане

Инцидент произошел на улице Юсуфа Отабекова в Андижане.

2022-07-22T13:24+0500

2022-07-22T13:24+0500

2022-07-22T13:24+0500

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ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik. В среду сотрудники МЧС спасли двух граждан, застрявших в канализационном коллекторе, который располагался на улице Отабекова в Андижане. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.Так, в 13.45 по местному времени в отделение МЧС поступил звонок о том, что два человека не могут выбраться из 10-метрового канализационного коллектора. Спасатели незамедлительно выехали на место происшествия.После приезда сотрудников МЧС на место, выяснилось, что состояние упавших в коллектор граждан резко ухудшилось, вследствие чего они потеряли сознание. Спасатели быстро вытащили их и с помощью специального оборудования оказали первую помощь. Затем пострадавших отвезли в больницу для оказания квалифицированной медпомощи.После происшествия в МЧС в очередной раз напомнили, что попытки самостоятельно забраться в канализационные люки опасны для жизни. Внутрь могут входить только специалисты, которые соблюдаюь все правила безопасности.Читайте также:

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