https://uz.sputniknews.ru/20220730/v-tashkente-proshla-vstrecha-predstaviteley-jeleznyx-dorog-uzbekistana-i-rossii--26671513.html

В Ташкенте прошла встреча представителей железных дорог Узбекистана и России

В Ташкенте прошла встреча представителей железных дорог Узбекистана и России

Подробности переговоров между "Узбекистон темир йуллари" и российским АО "Трансмашхолдинг" читайте в нашем материале.

2022-07-30T17:57+0500

2022-07-30T17:57+0500

2022-07-30T17:57+0500

экономика

узбекистан

россия

узбекистон темир йуллари

встреча

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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. В АО "Узбекистон темир йуллари" прошла встреча представителей железнодорожной администрации Узбекистана с российской делегацией АО "Трансмашхолдинг", сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".В ходе встречи, присутствующих ознакомили с результатами сотрудничества и реализации крупных проектов. В частности, речь шла о поставках в Узбекистан, подведомственными производственными предприятиями российской компании, семи магистральных грузовых электровозов серии 3ЭС5К и 45 единиц метро-вагонов для Ташкентского метрополитена на общую сумму $122,2 млн.И.о. председателя правления Xуснутдин Хасилов отметил, что партнёрству "Узбекистон темир йуллари" и АО "Трансмашхолдинг" уже более 20 лет.Хосилов подчеркнул, что АО "Трансмашхолдинг" участвовало в реализации более двенадцати проектов в Узбекистане и напомнил, что начиная с 2017 года АО "Узбекистон темир йуллари" совместно с АО "Трансмашхолдинг" реализовали семь крупных проектов.Так, за счет прямых инвестиций на общую сумму $209, 0 млн. в Ташкенте построили завод по производству ликёро-водочной продукции высокого качества, возвели вантовый мост в парке "Навруз", уже подходит к завершению строительство многопрофильной клиники в Ташкенте, и в текущем году стартовали работы топливно-заправочного комплекса (ТЗК) на аэродроме "Ташкент-Восточный".Также Хасилов отметил, что представители АО "Трансмашхолдинг" приняли активное участие в выработке рекомендаций по трансформации АО "Узбекистон темир йуллари".Кроме того, за активную поддержку и развитие железнодорожной отрасли Узбекистана прошло вручение благодарственных писем членам российской делегации – Иванову Сергею, Мухамедову Зафару и Емельянову Николаю.И в заключении мероприятия и.о. председателя правления Хасилов и руководители структурных подразделений АО "Узбекистон темир йуллари" выступили с поздравительной речью.Читайте также: Российские путевые машины модернизируют железные дороги ЕАЭС и УзбекистанаПолевая экспедиция готова начать изучение трансафганского железнодорожного маршрута

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