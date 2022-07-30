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Видео: "Обилие узбекских фруктов в России - маркетинговый подвиг" - Леонид Холод
Видео: "Обилие узбекских фруктов в России - маркетинговый подвиг" - Леонид Холод
России и Узбекистану выгодно увеличить поставки фруктов и овощей, считает экономист
2022-07-30T20:00+0500
2022-07-30T20:00+0500
видео
овощи
фрукты
россия
узбекистан
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Узбекистан в этом году нарастил поставки овощей и фруктов почти на 15%. Крупными покупателями стали Россия и Казахстан. Чем обеспечен такой рост узбекского экспорта, рассказывает доктор экономических наук, замминистра сельского хозяйства и продовольствия России Леонид Холод.Как рост экспорта повлияло на продуктовые рынки России? Какие еще есть возможности у Москвы и Ташкента в торговле? Обо всем этом Леонид Холод рассказал в интервью Sputnik.
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овощи, фрукты, россия, узбекистан, видео

Видео: "Обилие узбекских фруктов в России - маркетинговый подвиг" - Леонид Холод

20:00 30.07.2022
© Sputnik
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Анна Черкасова
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России и Узбекистану выгодно увеличить поставки фруктов и овощей, считает экономист
Узбекистан в этом году нарастил поставки овощей и фруктов почти на 15%. Крупными покупателями стали Россия и Казахстан. Чем обеспечен такой рост узбекского экспорта, рассказывает доктор экономических наук, замминистра сельского хозяйства и продовольствия России Леонид Холод.
"Подвиг маркетинговый, потому что, понимаете, сотни и тысячи тонн, которые попадают на российский рынок, на поверку выращены в личных подсобных хозяйствах, хозяевами, которые сдают 100-200-300 кг товара разного качества, разного калибра, разной степени зрелости. Это все надо каким-то образом собрать, отобрать по сортам, видам, калибру, упаковать, хранить, загрузить и доставить… Эта вся цепочка действий требует много усилий, труда, много заботы о такой нежной, но очень хорошего качества продукции", - пояснил Леонид Холод.
Как рост экспорта повлияло на продуктовые рынки России? Какие еще есть возможности у Москвы и Ташкента в торговле? Обо всем этом Леонид Холод рассказал в интервью Sputnik.
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