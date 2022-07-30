Видео: "Обилие узбекских фруктов в России - маркетинговый подвиг" - Леонид Холод

"Подвиг маркетинговый, потому что, понимаете, сотни и тысячи тонн, которые попадают на российский рынок, на поверку выращены в личных подсобных хозяйствах, хозяевами, которые сдают 100-200-300 кг товара разного качества, разного калибра, разной степени зрелости. Это все надо каким-то образом собрать, отобрать по сортам, видам, калибру, упаковать, хранить, загрузить и доставить… Эта вся цепочка действий требует много усилий, труда, много заботы о такой нежной, но очень хорошего качества продукции", - пояснил Леонид Холод.