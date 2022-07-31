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Евсеев: американские союзники перестали бояться США – видео
Евсеев: американские союзники перестали бояться США – видео
Несмотря на все заявления, Джо Байден не сможет применить реальную силу против Ирана, поскольку никто из союзников его не поддержит, считает военный эксперт.
2022-07-31T19:20+0500
2022-07-31T19:20+0500
видео
иран
сша
израиль
джо байден
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Глава Минобороны Израиля заявил о готовности нанести удар по Ирану из-за ядерной программы, ранее подобное заявление сделали и в США, но за этими угрозами не последует реальных действий, считает военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев."Заявления хороши, когда за этим есть реальная готовность использовать силу. Но сейчас этой готовности нет ни у Джо Байдена, ни у Израиля. Они не готовы использовать реальную силу против Ирана, потому что могут получить чрезвычайно серьезные негативные последствия", - считает эксперт.Из-за чего в последнее время Запад вновь активизировал давление на Иран и почему не может предпринять против него никаких реальных действий? Зачем Турция, традиционный союзник США, начала в это же время налаживать отношения с Ираном и Россией? Обо всем этом смотрите в нашем интервью.
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иран, сша, израиль, джо байден, видео

Евсеев: американские союзники перестали бояться США – видео

19:20 31.07.2022
© Sputnik . Владимир Трефилов
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Несмотря на все заявления, Джо Байден не сможет применить реальную силу против Ирана, поскольку никто из союзников его не поддержит, считает военный эксперт.
Глава Минобороны Израиля заявил о готовности нанести удар по Ирану из-за ядерной программы, ранее подобное заявление сделали и в США, но за этими угрозами не последует реальных действий, считает военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.
"Заявления хороши, когда за этим есть реальная готовность использовать силу. Но сейчас этой готовности нет ни у Джо Байдена, ни у Израиля. Они не готовы использовать реальную силу против Ирана, потому что могут получить чрезвычайно серьезные негативные последствия", - считает эксперт.
Из-за чего в последнее время Запад вновь активизировал давление на Иран и почему не может предпринять против него никаких реальных действий? Зачем Турция, традиционный союзник США, начала в это же время налаживать отношения с Ираном и Россией? Обо всем этом смотрите в нашем интервью.
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