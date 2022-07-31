https://uz.sputniknews.ru/20220731/evseev-amerikanskie-soyuzniki-perestali-boyatsya-ssha--video-26695155.html
Евсеев: американские союзники перестали бояться США – видео
Евсеев: американские союзники перестали бояться США – видео
Несмотря на все заявления, Джо Байден не сможет применить реальную силу против Ирана, поскольку никто из союзников его не поддержит, считает военный эксперт.
2022-07-31T19:20+0500
2022-07-31T19:20+0500
2022-07-31T19:20+0500
видео
иран
сша
израиль
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1f/26694995_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_304855bab7c6c6673800bb8769526e5e.jpg
Глава Минобороны Израиля заявил о готовности нанести удар по Ирану из-за ядерной программы, ранее подобное заявление сделали и в США, но за этими угрозами не последует реальных действий, считает военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев."Заявления хороши, когда за этим есть реальная готовность использовать силу. Но сейчас этой готовности нет ни у Джо Байдена, ни у Израиля. Они не готовы использовать реальную силу против Ирана, потому что могут получить чрезвычайно серьезные негативные последствия", - считает эксперт.Из-за чего в последнее время Запад вновь активизировал давление на Иран и почему не может предпринять против него никаких реальных действий? Зачем Турция, традиционный союзник США, начала в это же время налаживать отношения с Ираном и Россией? Обо всем этом смотрите в нашем интервью.
сша
израиль
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1f/26694995_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b60840e99f004a4ec5802b28cfce0b51.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
иран, сша, израиль, джо байден, видео
Евсеев: американские союзники перестали бояться США – видео
Несмотря на все заявления, Джо Байден не сможет применить реальную силу против Ирана, поскольку никто из союзников его не поддержит, считает военный эксперт.
Глава Минобороны Израиля заявил о готовности нанести удар по Ирану из-за ядерной программы, ранее подобное заявление сделали и в США, но за этими угрозами не последует реальных действий, считает военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.
"Заявления хороши, когда за этим есть реальная готовность использовать силу. Но сейчас этой готовности нет ни у Джо Байдена, ни у Израиля. Они не готовы использовать реальную силу против Ирана, потому что могут получить чрезвычайно серьезные негативные последствия", - считает эксперт.
Из-за чего в последнее время Запад вновь активизировал давление на Иран и почему не может предпринять против него никаких реальных действий? Зачем Турция, традиционный союзник США, начала в это же время налаживать отношения с Ираном и Россией? Обо всем этом смотрите в нашем интервью
.