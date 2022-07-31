https://uz.sputniknews.ru/20220731/v-tashkente-proshel-open-air-fest---foto-26684322.html
В Ташкенте прошел "Open Air Fest" - фото
В Ташкенте прошел "Open Air Fest" - фото
Праздничное мероприятие приурочили к Дню дружбы народов
2022-07-31T11:19+0500
2022-07-31T11:19+0500
2022-07-31T11:32+0500
культура
фестиваль
ташкент
музей ремесленного искусства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1f/26683883_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_973ce47056bba21913ba310e0f59cdcc.jpg
ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik. В Ташкенте прошел красочный музыкальный фестиваль "Open Air Fest".Концерт в Государственном музее прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана состоялся 30 июля в честь Дня дружбы народов, сообщает пресс-служба музея.Перед гостями музея выступили представители белорусского, башкирского, крымско-татарского, таджикского, кыргызского, русского и корейского культурных центров, а также образцовый оркестр Национальной гвардии.Организовали праздник сотрудники музея совместно с Комитетом по межнациональным отношениям и дружбе с зарубежными странами, Национальной гвардией и Управлением культуры Ташкента.Читайте также: На фестивале моды в Иране представили национальные узбекские костюмы
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1f/26683883_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b0c2105ed5a473576754ab97aad72941.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фестиваль, ташкент, музей ремесленного искусства
В Ташкенте прошел "Open Air Fest" - фото
11:19 31.07.2022 (обновлено: 11:32 31.07.2022)
Праздничное мероприятие приурочили к Дню дружбы народов
ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik. В Ташкенте прошел красочный музыкальный фестиваль "Open Air Fest".
Концерт в Государственном музее прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана состоялся 30 июля в честь Дня дружбы народов, сообщает пресс-служба
музея.
Перед гостями музея выступили представители белорусского, башкирского, крымско-татарского, таджикского, кыргызского, русского и корейского культурных центров, а также образцовый оркестр Национальной гвардии.
Организовали праздник сотрудники музея совместно с Комитетом по межнациональным отношениям и дружбе с зарубежными странами, Национальной гвардией и Управлением культуры Ташкента.