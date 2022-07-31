https://uz.sputniknews.ru/20220731/v-tashkente-proshel-open-air-fest---foto-26684322.html

В Ташкенте прошел "Open Air Fest" - фото

В Ташкенте прошел "Open Air Fest" - фото

Праздничное мероприятие приурочили к Дню дружбы народов

2022-07-31T11:19+0500

2022-07-31T11:19+0500

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культура

фестиваль

ташкент

музей ремесленного искусства

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ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik. В Ташкенте прошел красочный музыкальный фестиваль "Open Air Fest".Концерт в Государственном музее прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана состоялся 30 июля в честь Дня дружбы народов, сообщает пресс-служба музея.Перед гостями музея выступили представители белорусского, башкирского, крымско-татарского, таджикского, кыргызского, русского и корейского культурных центров, а также образцовый оркестр Национальной гвардии.Организовали праздник сотрудники музея совместно с Комитетом по межнациональным отношениям и дружбе с зарубежными странами, Национальной гвардией и Управлением культуры Ташкента.Читайте также: На фестивале моды в Иране представили национальные узбекские костюмы

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фестиваль, ташкент, музей ремесленного искусства