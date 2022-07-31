Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Культура
https://uz.sputniknews.ru/20220731/v-tashkente-proshel-open-air-fest---foto-26684322.html
В Ташкенте прошел "Open Air Fest" - фото
В Ташкенте прошел "Open Air Fest" - фото
Праздничное мероприятие приурочили к Дню дружбы народов
2022-07-31T11:19+0500
2022-07-31T11:32+0500
культура
фестиваль
ташкент
музей ремесленного искусства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1f/26683883_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_973ce47056bba21913ba310e0f59cdcc.jpg
ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik. В Ташкенте прошел красочный музыкальный фестиваль "Open Air Fest".Концерт в Государственном музее прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана состоялся 30 июля в честь Дня дружбы народов, сообщает пресс-служба музея.Перед гостями музея выступили представители белорусского, башкирского, крымско-татарского, таджикского, кыргызского, русского и корейского культурных центров, а также образцовый оркестр Национальной гвардии.Организовали праздник сотрудники музея совместно с Комитетом по межнациональным отношениям и дружбе с зарубежными странами, Национальной гвардией и Управлением культуры Ташкента.Читайте также: На фестивале моды в Иране представили национальные узбекские костюмы
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1f/26683883_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b0c2105ed5a473576754ab97aad72941.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фестиваль, ташкент, музей ремесленного искусства

В Ташкенте прошел "Open Air Fest" - фото

11:19 31.07.2022 (обновлено: 11:32 31.07.2022)
© Пресс-служба Музея прикладного искусстваВ Ташкенте прошел Open Air Fest
В Ташкенте прошел Open Air Fest - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2022
© Пресс-служба Музея прикладного искусства
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Праздничное мероприятие приурочили к Дню дружбы народов
ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik. В Ташкенте прошел красочный музыкальный фестиваль "Open Air Fest".
Концерт в Государственном музее прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана состоялся 30 июля в честь Дня дружбы народов, сообщает пресс-служба музея.
© Пресс-служба Музея прикладного искусстваВ Ташкенте прошел Open Air Fest
В Ташкенте прошел Open Air Fest - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2022
В Ташкенте прошел Open Air Fest
© Пресс-служба Музея прикладного искусства
Перед гостями музея выступили представители белорусского, башкирского, крымско-татарского, таджикского, кыргызского, русского и корейского культурных центров, а также образцовый оркестр Национальной гвардии.
© Пресс-служба Музея прикладного искусстваВ Ташкенте прошел Open Air Fest
В Ташкенте прошел Open Air Fest - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2022
В Ташкенте прошел Open Air Fest
© Пресс-служба Музея прикладного искусства
Организовали праздник сотрудники музея совместно с Комитетом по межнациональным отношениям и дружбе с зарубежными странами, Национальной гвардией и Управлением культуры Ташкента.
Читайте также: На фестивале моды в Иране представили национальные узбекские костюмы
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0