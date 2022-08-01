https://uz.sputniknews.ru/20220801/agentstvo-po-borbe-s-korruptsiey-vzyalo-pod-kontrol-provedenie-tvorcheskix-ekzamenov-26698703.html

Агентство по борьбе с коррупцией взяло под контроль проведение творческих экзаменов

Агентство по борьбе с коррупцией взяло под контроль проведение творческих экзаменов

Профессиональные (творческие) экзамены пройдут с 1 по 10 августа в 46 высших учебных заведениях Узбекистана.

2022-08-01T08:31+0500

2022-08-01T08:31+0500

2022-08-01T08:32+0500

общество

узбекистан

вступительные экзамены

борьба с коррупцией

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/01/26698816_0:56:1009:623_1920x0_80_0_0_c9db298c0baf162bed9f75c36eaf8b0b.jpg

ТАШКЕНТ, 1 авг– Sputnik. Для того, чтобы творческие экзамены при поступлении в бакалавриат на 2022/2023 учебный год были прозрачными и открытыми в республике создали специальную платформу оперативного мониторинга emakn.edu.uz. Об этом сообщает пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана.Профессиональные (творческие) экзамены пройдут с 1 по 10 августа в 46 высших учебных заведениях.Контроль за проверками осуществляют Министерство высшего и среднего специального образования совместно с Агентством по борьбе с коррупцией на основании подписанного двустороннего договора.Помимо платформы, ответственные работники министерства и Агентства обследуют здания и территории, где будут проходить тестовые испытания впервые.В ведомстве заверили, что открытая и прозрачная организация процессов и ведение прямого эфира с экзаменов полностью контролируются.О случаях коррупции или несоблюдения порядка прямой трансляции во время экзамена можно сообщить в Telegram-бот @EduAntiCorruptionBot или на горячую линию министерства по номеру 1006.Читайте также: Как поступить на заочное и вечернее обучение в техникум

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, вступительные экзамены, борьба с коррупцией