https://uz.sputniknews.ru/20220801/agentstvo-po-borbe-s-korruptsiey-vzyalo-pod-kontrol-provedenie-tvorcheskix-ekzamenov-26698703.html
Агентство по борьбе с коррупцией взяло под контроль проведение творческих экзаменов
Агентство по борьбе с коррупцией взяло под контроль проведение творческих экзаменов
Профессиональные (творческие) экзамены пройдут с 1 по 10 августа в 46 высших учебных заведениях Узбекистана.
2022-08-01T08:31+0500
2022-08-01T08:31+0500
2022-08-01T08:32+0500
общество
узбекистан
вступительные экзамены
борьба с коррупцией
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ТАШКЕНТ, 1 авг– Sputnik. Для того, чтобы творческие экзамены при поступлении в бакалавриат на 2022/2023 учебный год были прозрачными и открытыми в республике создали специальную платформу оперативного мониторинга emakn.edu.uz. Об этом сообщает пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана.Профессиональные (творческие) экзамены пройдут с 1 по 10 августа в 46 высших учебных заведениях.Контроль за проверками осуществляют Министерство высшего и среднего специального образования совместно с Агентством по борьбе с коррупцией на основании подписанного двустороннего договора.Помимо платформы, ответственные работники министерства и Агентства обследуют здания и территории, где будут проходить тестовые испытания впервые.В ведомстве заверили, что открытая и прозрачная организация процессов и ведение прямого эфира с экзаменов полностью контролируются.О случаях коррупции или несоблюдения порядка прямой трансляции во время экзамена можно сообщить в Telegram-бот @EduAntiCorruptionBot или на горячую линию министерства по номеру 1006.Читайте также: Как поступить на заочное и вечернее обучение в техникум
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узбекистан, вступительные экзамены, борьба с коррупцией
Агентство по борьбе с коррупцией взяло под контроль проведение творческих экзаменов
08:31 01.08.2022 (обновлено: 08:32 01.08.2022)
Профессиональные (творческие) экзамены пройдут с 1 по 10 августа в 46 высших учебных заведениях Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 1 авг– Sputnik.
Для того, чтобы творческие экзамены при поступлении в бакалавриат на 2022/2023 учебный год были прозрачными и открытыми в республике создали специальную платформу оперативного мониторинга emakn.edu.uz. Об этом сообщает пресс-служба
Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана.
Профессиональные (творческие) экзамены пройдут с 1 по 10 августа в 46 высших учебных заведениях.
Контроль за проверками осуществляют Министерство высшего и среднего специального образования совместно с Агентством по борьбе с коррупцией на основании подписанного двустороннего договора.
Помимо платформы, ответственные работники министерства и Агентства обследуют здания и территории, где будут проходить тестовые испытания впервые.
В ведомстве заверили, что открытая и прозрачная организация процессов и ведение прямого эфира с экзаменов полностью контролируются.
О случаях коррупции или несоблюдения порядка прямой трансляции во время экзамена можно сообщить в Telegram-бот @EduAntiCorruptionBot или на горячую линию министерства по номеру 1006.