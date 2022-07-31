https://uz.sputniknews.ru/20220731/kak-postupit-na-zaochnoe-i-vechernee-obuchenie-v-texnikum-26685345.html

Как поступить на заочное и вечернее обучение в техникум

Как поступить на заочное и вечернее обучение в техникум

В Узбекистане изменился порядок зачисления и обучения в профессионально-технических образовательных учреждениях.

2022-07-31T12:01+0500

2022-07-31T12:01+0500

2022-07-31T12:11+0500

общество

обучение

поступление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1097/22/10972201_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9098d935d28709722be27101af2159d4.jpg

ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik. Правительство Узбекистана соответствующим постановлением определило порядок организации заочного и вечернего обучения в средних и средне - специальных профессиональных образовательных учреждениях.Для поступления в сузы необходимо подать следующие документы:Заочное обучение до окончания учебного семестра проходит в форме самостоятельных, в том числе дистанционных занятий.Вечернее обучение проходит в форме аудиторных занятий, проводимых после дневной смены, а также в виде самостоятельной подготовки учеников без отрыва их от основного места работы.Занятия по вечерней форме обучения, в отличие от очной, проводят, как правило, 4-5 дней в неделю, а объем недельной учебной нагрузки не превышает 20 часов.Студенты заочной формы обучения имеют право на дополнительный отпуск не менее 30 календарных дней с сохранением зарплаты по месту работы для сдачи учебной сессии и итоговых экзаменов и защиты дипломной работы.Этот порядок не распространяется на юридические техникумы Министерства юстиции.Читайте также: В Узбекистане продлили прием оплаты для абитуриентов, не успевших оплатить тесты

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

обучение, поступление