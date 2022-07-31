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Как поступить на заочное и вечернее обучение в техникум
Как поступить на заочное и вечернее обучение в техникум
В Узбекистане изменился порядок зачисления и обучения в профессионально-технических образовательных учреждениях.
2022-07-31T12:01+0500
2022-07-31T12:01+0500
2022-07-31T12:11+0500
общество
обучение
поступление
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ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik. Правительство Узбекистана соответствующим постановлением определило порядок организации заочного и вечернего обучения в средних и средне - специальных профессиональных образовательных учреждениях.Для поступления в сузы необходимо подать следующие документы:Заочное обучение до окончания учебного семестра проходит в форме самостоятельных, в том числе дистанционных занятий.Вечернее обучение проходит в форме аудиторных занятий, проводимых после дневной смены, а также в виде самостоятельной подготовки учеников без отрыва их от основного места работы.Занятия по вечерней форме обучения, в отличие от очной, проводят, как правило, 4-5 дней в неделю, а объем недельной учебной нагрузки не превышает 20 часов.Студенты заочной формы обучения имеют право на дополнительный отпуск не менее 30 календарных дней с сохранением зарплаты по месту работы для сдачи учебной сессии и итоговых экзаменов и защиты дипломной работы.Этот порядок не распространяется на юридические техникумы Министерства юстиции.Читайте также: В Узбекистане продлили прием оплаты для абитуриентов, не успевших оплатить тесты
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обучение, поступление
Как поступить на заочное и вечернее обучение в техникум
12:01 31.07.2022 (обновлено: 12:11 31.07.2022)
В Узбекистане изменился порядок зачисления и обучения в профессионально-технических образовательных учреждениях.
ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik
. Правительство Узбекистана соответствующим постановлением
определило порядок организации заочного и вечернего обучения в средних и средне - специальных профессиональных образовательных учреждениях.
Для поступления в сузы необходимо подать следующие документы:
на заочную и вечернюю форму обучения –документы об общем среднем образовании (11 классов), начальном профессиональном образовании, среднем специальном образовании, об окончании профессионального колледжа;
на заочную и вечернюю форму обучения для получения второй и последующей квалификации(ий) в рамках одной профессии или специальности – документ о профессиональном образовании по соответствующей профессии или специальности.
Заочное обучение до окончания учебного семестра проходит в форме самостоятельных, в том числе дистанционных занятий.
Вечернее обучение проходит в форме аудиторных занятий, проводимых после дневной смены, а также в виде самостоятельной подготовки учеников без отрыва их от основного места работы.
Занятия по вечерней форме обучения, в отличие от очной, проводят, как правило, 4-5 дней в неделю, а объем недельной учебной нагрузки не превышает 20 часов.
Студенты заочной формы обучения имеют право на дополнительный отпуск не менее 30 календарных дней с сохранением зарплаты по месту работы для сдачи учебной сессии и итоговых экзаменов и защиты дипломной работы.
Этот порядок не распространяется на юридические техникумы Министерства юстиции.