https://uz.sputniknews.ru/20220801/covid-19-statistika-po-koronavirusu-snova-snizilas-26703594.html
COVID-19: статистика по коронавирусу снова снизилась
COVID-19: статистика по коронавирусу снова снизилась
Меньше всего заболевших за минувшие сутки в Андижанской области.
2022-08-01T11:03+0500
2022-08-01T11:03+0500
2022-08-01T11:03+0500
общество
узбекистан
статистика
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Число заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки снова упало. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.Накануне COVID-19 заболели 38 человек, что на четыре заболевших меньше по сравнению со вчерашними данными, уточняет ведомство.В Ташкенте вирус обнаружили у 8 пациентов.По три заболевших в Самаркандской, Хорезмской, Ташкентской, Наманганской, Джизакской, Сырдарьинской и Ферганской областях.И замыкают список Каракалпакстан, а также Бухарская, Кашкадарьинская и Навоийская области, где за сутки выявили по два случая и Андижанская – один человек.На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 131 заразившихся, а число выздоровевших от вирусного недуга составляет 239 656 человек.Читайте также: В Узбекистане запатентовали лекарство от СОVID-19
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узбекистан, статистика, коронавирус covid-19
COVID-19: статистика по коронавирусу снова снизилась
Меньше всего заболевших за минувшие сутки в Андижанской области.
ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik.
Число заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки снова упало. Об этом сообщает пресс-служба
Министерства здравоохранения Узбекистана.
Накануне COVID-19 заболели 38 человек, что на четыре заболевших меньше по сравнению со вчерашними данными, уточняет ведомство.
В Ташкенте вирус обнаружили у 8 пациентов.
По три заболевших в Самаркандской, Хорезмской, Ташкентской, Наманганской, Джизакской, Сырдарьинской и Ферганской областях.
И замыкают список Каракалпакстан, а также Бухарская, Кашкадарьинская и Навоийская области, где за сутки выявили по два случая и Андижанская – один человек.
На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 131 заразившихся, а число выздоровевших от вирусного недуга составляет 239 656 человек.