https://uz.sputniknews.ru/20220801/global-times-samolet-pelosi-mojet-sest-na-tayvane-pod-predlogom-polomki-26710026.html
Global Times: самолет Пелоси может сесть на Тайване под предлогом поломки
Global Times: самолет Пелоси может сесть на Тайване под предлогом поломки
В данное время Нэнси Пелосси находится в Сингапуре в рамках азиатского "турне".
2022-08-01T13:49+0500
2022-08-01T13:49+0500
2022-08-01T13:49+0500
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поломка
сингапур
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ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Самолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси может осуществить попытку приземлиться в тайваньском аэропорту под разными предлогами, к примеру, под предлогом неисправности самолета или дозаправки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское издание Global Times.Кроме этого, в Global Times подчеркнули, что если у лайнера спикера палаты представителей США возникнут настоящие проблемы, китайская сторона позволит ему сесть в аэропорту города Саньша, провинции Хайнань, или другом аэродроме, расположенном в материковой части страны, но не на Тайване.В данное время Нэнси Пелоси находится в Сингапуре в рамках "турне" по азиатским странам.Известно, что в последние дни тема Тайваня в контексте отношений между США и КНР обрела особую важность на фоне сообщений СМИ о намерении спикера палаты представителей конгресса США совершить визит на Тайвань.В выходные Пелоси отправилась в азиатское турне. По предварительным данным, посещение острова в ее планах не значилось. Китай не признает суверенитета Тайваня и не раз призывал западные страны прекратить любые официальные контакты с Тайбэем.Читайте также:
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тайвань, самолет, поломка самолета, поломка, сингапур, азия
Global Times: самолет Пелоси может сесть на Тайване под предлогом поломки
В данное время Нэнси Пелосси находится в Сингапуре в рамках азиатского "турне".
ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik.
Самолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси может осуществить попытку приземлиться в тайваньском аэропорту под разными предлогами, к примеру, под предлогом неисправности самолета или дозаправки. Об этом сообщает
РИА Новости со ссылкой на китайское издание Global Times.
"По-прежнему возможно, что Пелоси захочет совершить рискованный и опасный шаг, попытавшись приземлиться на Тайване под предлогом поломки самолета или дозаправки. Китайские военные патрули, участвующие в учениях должны оставаться в режиме повышенной готовности в ближайшие дни", — подчеркивает в публикации издание.
Кроме этого, в Global Times подчеркнули, что если у лайнера спикера палаты представителей США возникнут настоящие проблемы, китайская сторона позволит ему сесть в аэропорту города Саньша, провинции Хайнань, или другом аэродроме, расположенном в материковой части страны, но не на Тайване.
В данное время Нэнси Пелоси находится в Сингапуре в рамках "турне" по азиатским странам.
Известно, что в последние дни тема Тайваня в контексте отношений между США и КНР обрела особую важность на фоне сообщений СМИ о намерении спикера палаты представителей конгресса США совершить визит на Тайвань.
В выходные Пелоси отправилась в азиатское турне. По предварительным данным, посещение острова в ее планах не значилось. Китай не признает суверенитета Тайваня и не раз призывал западные страны прекратить любые официальные контакты с Тайбэем.