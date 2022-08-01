https://uz.sputniknews.ru/20220801/global-times-samolet-pelosi-mojet-sest-na-tayvane-pod-predlogom-polomki-26710026.html

Global Times: самолет Пелоси может сесть на Тайване под предлогом поломки

Global Times: самолет Пелоси может сесть на Тайване под предлогом поломки

В данное время Нэнси Пелосси находится в Сингапуре в рамках азиатского "турне".

2022-08-01T13:49+0500

2022-08-01T13:49+0500

2022-08-01T13:49+0500

в мире

тайвань

самолет

поломка самолета

поломка

сингапур

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ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Самолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси может осуществить попытку приземлиться в тайваньском аэропорту под разными предлогами, к примеру, под предлогом неисправности самолета или дозаправки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское издание Global Times.Кроме этого, в Global Times подчеркнули, что если у лайнера спикера палаты представителей США возникнут настоящие проблемы, китайская сторона позволит ему сесть в аэропорту города Саньша, провинции Хайнань, или другом аэродроме, расположенном в материковой части страны, но не на Тайване.В данное время Нэнси Пелоси находится в Сингапуре в рамках "турне" по азиатским странам.Известно, что в последние дни тема Тайваня в контексте отношений между США и КНР обрела особую важность на фоне сообщений СМИ о намерении спикера палаты представителей конгресса США совершить визит на Тайвань.В выходные Пелоси отправилась в азиатское турне. По предварительным данным, посещение острова в ее планах не значилось. Китай не признает суверенитета Тайваня и не раз призывал западные страны прекратить любые официальные контакты с Тайбэем.Читайте также:

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