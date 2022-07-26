https://uz.sputniknews.ru/20220726/kitay-na-vizit-pelosi-v-tayvan-posleduet-nemedlennyy-otvet--26549366.html

Китай: на визит Пелоси в Тайвань последует немедленный ответ

Китай: на визит Пелоси в Тайвань последует немедленный ответ

КНР ответит на поддержку Штатами "независимости Тайваня".

2022-07-26T21:32+0500

2022-07-26T21:32+0500

2022-07-26T21:32+0500

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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Вооруженные силы Китая не будут бездействовать в случае визита в Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй. Об этом сообщает РИА Новости. По словам официального представителя, если Пелоси посетит Тайвань, это будет расценено как внешнее вмешательство и попытка нарушить принцип "одного Китая".Ранее президент США Джо Байден, сославшись на позицию Пентагона, сказал, что на данный момент поездка в Тайвань не является хорошей идеей.Напомним: поездка американской делегации должна была состояться еще в апреле, однако Нэнси Пелоси заболела коронавирусом, поэтому визит перенесли на неопределенный срок. Тогда МИД Китая призвал США отменить визит, а не перенести.Читайте также:США хотят, но не могут перестать хамить КитаюЗахарова прокомментировала американские угрозы в адрес Китая

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китай, тайвань, сша