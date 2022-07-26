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Китай: на визит Пелоси в Тайвань последует немедленный ответ
Китай: на визит Пелоси в Тайвань последует немедленный ответ
КНР ответит на поддержку Штатами "независимости Тайваня".
2022-07-26T21:32+0500
2022-07-26T21:32+0500
в мире
китай
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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Вооруженные силы Китая не будут бездействовать в случае визита в Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй. Об этом сообщает РИА Новости. По словам официального представителя, если Пелоси посетит Тайвань, это будет расценено как внешнее вмешательство и попытка нарушить принцип "одного Китая".Ранее президент США Джо Байден, сославшись на позицию Пентагона, сказал, что на данный момент поездка в Тайвань не является хорошей идеей.Напомним: поездка американской делегации должна была состояться еще в апреле, однако Нэнси Пелоси заболела коронавирусом, поэтому визит перенесли на неопределенный срок. Тогда МИД Китая призвал США отменить визит, а не перенести.Читайте также:США хотят, но не могут перестать хамить КитаюЗахарова прокомментировала американские угрозы в адрес Китая
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китай, тайвань, сша

Китай: на визит Пелоси в Тайвань последует немедленный ответ

21:32 26.07.2022
© Sputnik / Павел БедняковГосударственный флаг КНР, архивное фото
Государственный флаг КНР, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.07.2022
© Sputnik / Павел Бедняков
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КНР предупредила, что ответит на нарушение Штатами обещания не поддерживать "независимость Тайваня".
ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Вооруженные силы Китая не будут бездействовать в случае визита в Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй. Об этом сообщает РИА Новости.
"Китай требует, чтобы США реальными действиями выполняли свое обещание не поддерживать "независимость Тайваня", а также, чтобы они не организовывали поездку Пелоси на Тайвань," - цитирует слова Тань Кэфэя РИА Новости
По словам официального представителя, если Пелоси посетит Тайвань, это будет расценено как внешнее вмешательство и попытка нарушить принцип "одного Китая".
"Он сильно навредит отношениям Китая и США в военной сфере и приведет к обострению ситуации в Тайваньском проливе", – отметил Кэфэй.
Ранее президент США Джо Байден, сославшись на позицию Пентагона, сказал, что на данный момент поездка в Тайвань не является хорошей идеей.
Напомним: поездка американской делегации должна была состояться еще в апреле, однако Нэнси Пелоси заболела коронавирусом, поэтому визит перенесли на неопределенный срок. Тогда МИД Китая призвал США отменить визит, а не перенести.
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