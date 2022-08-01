https://uz.sputniknews.ru/20220801/goroskop-dlya-vsex-znakov-zodiaka--avgust-2022-26736172.html

Гороскоп для всех знаков зодиака – август 2022

Гороскоп для всех знаков зодиака – август 2022

Кому август приготовил успехи в карьере, а кому – вступление в брак?

2022-08-01T23:00+0500

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это интересно

гороскоп

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Овен – гороскоп на август 2022На протяжении всего августа Овны будут пребывать в хорошем настроении – завершающий месяц лета ознаменует для них ожидание чего-то нового. И не зря – уже с сентября Овен вступит в новый жизненный этап и понимает это интуитивно. С одной стороны, ожидание перемен тревожит Овнов, поэтому первую половину августа они стараются чрезмерно все контролировать. С другой – Овнов тянет "сжигать мосты" с людьми, отношения с которыми начали портиться еще давно.Звезды предупреждают: не торопитесь рвать старые связи и не будьте столь резки. Вспомните о своей природной тактичности и расслабьтесь. Вторая половина августа – идеальное время для отпуска, который вы более чем заслужили. Вы отдали много сил, чтобы выйти на новый уровень на работе, поэтому в делах сейчас – период затишья. Ваша карьера стабильна, проблем с коллегами нет.Порадует и сфера личных отношений – семейные Овны могут захотеть наладить контакты со второй половиной, и надо сказать, им это удастся. А свободные представители знака должны чаще выходить из дома, тогда новое знакомство, которое перерастет в красивый роман, обеспечено. Есть одно "но": чтобы все закрутилось, инициативу придется проявить вам.Телец – гороскоп на август 2022Для Тельцов август – фаза подготовки к новым свершениям, которые ждут их осенью. Серьезных волнений или переживаний в этом месяце не предвидится. Наоборот, появится больше свободного времени, которое у Тельцов обычно в дефиците. Важно провести это время не в одиночестве, советуют астрологи.Тельцы по натуре затворники и домоседы, несмотря на всю общительность и открытость. Но август – время смены привычных установок. Чтобы выиграть осенью, необходимо меняться уже сейчас. Стоит чаще выходить в свет – знакомства, которые вы заведете сейчас, окажут долгосрочное влияние на вашу карьеру в будущем, а некоторые и вовсе перерастут в крепкую дружбу.Что касается финансов – некоторые Тельцы могут рассчитывать на помощь со стороны родственников. Любовная сфера тоже щедра на сюрпризы: свободные Тельцы во время одной из вылазок в люди могут встретить свою судьбу, а те, кто состоят в отношениях, получат возможность провести своеобразную работу над ошибками. Наконец-то им удастся спокойно обсудить конфликтные и раздражающие моменты с партнером, а после воцарится идиллия.Близнецы – гороскоп на август 2022Первая половина августа принесет Близнецам затишье. После месяцев постоянной работы на совесть Близнецы почувствуют, что устали и хотят отдохнуть. Лучше провести это время с близкими. Общение будет отвлекать рефлексии, свойственной этому знаку зодиака.Что огорчает Близнецов? Оставшись наедине с собой и своими мыслями, они начинают думать, все ли в их жизни складывается так, как они задумали, и начинают даже грызть себя. Чтобы не допустить падения самооценки, лучше не увлекаться самокопанием, а отправиться на прогулку на свежем воздухе, читать, освоить новое хобби или заняться спортом.Тем более, во второй половине месяца все изменится – финансовая ситуация стабильна, проблем на работе нет, а в личной сфере возможно интересное знакомство. Правда, развиваться эти отношения будут медленно, что может не устраивать Близнецов. Но спокойно. Не торопитесь, иначе партнер может испугаться. Семейные Близнецы же могут испытать чувство ревности, что только укрепит союз.Рак – гороскоп на август 2022Хорошие новости для Раков – неприятности уходят, с августа начинается беспечный и радостный период. Под влиянием Меркурия Раки становятся еще более обаятельными, чем прежде, что сыграет им на руку как в карьере, так и в любви.В августе Раков ждет много общения, причем важно проявлять инициативу – ваши ораторские навыки оценит и начальство, и противоположный пол. А вот с поспешными решениями лучше повременить – многим Ракам предложат сменить работу, но торопиться не стоит. Вместо заявления об увольнении идеально написать заявление о выходе в отпуск.Все карьерные свершения придутся на сентябрь. А пока стоит сосредоточиться на личных отношениях. Пока семейные Раки переживают практически второй медовый месяц, свободные представители знака встретят свою любовь. Как будут разворачиваться события, зависит от вас – разговор затеять должны вы. Главная проблема Раков – они часто замалчивают свои переживания, а стоило бы делиться ими с потенциальным партнером, ведь человек не телепат и может попросту не догадываться о ваших чувствах. Раки, состоящие в отношениях, задумаются о вступлении в брак.Лев – гороскоп на август 2022В августе Львов ждет много событий – месяц окажется спонтанным, ярким и богатым на приключения. В карьере Львы берут новые высоты, но не всем это нравится, конечно же. Поэтому будьте внимательны, осторожны и чаще прислушивайтесь к интуиции – кто-то может начать плести интриги, чтобы поссорить вас с окружением. Сохраняйте царское спокойствие, присущее вашему знаку, – и все решится само по себе.В сфере финансов возможны трудности, поэтому избегайте слишком больших трат.Зато область личных отношений полна романтики – холостые представители знака могут рассчитывать на судьбоносные встречи на протяжении всего месяца. А семейные Львы и Львы, состоящие в отношениях, радуются, что ссоры со второй половиной уходят в прошлое, и наслаждаются гармонией.Дева – гороскоп на август 2022Август – месяц, удачный для Дев, особенно его первые две недели. Девам везет во всем – возникнут даже люди, с которыми вы давно потеряли связь и мечтали восстановить отношения. На работе тем временем могут предложить новый проект, который позволит увеличить доходы.Подработку лучше отложить на вторую половину месяца, в первой декаде августа у Дев энергия на нуле. Апатия и усталость сказываются на взаимоотношениях с людьми – Девы могут стать более придирчивыми. Однако дело не в окружающих, а в вашем переутомлении, стоит помнить об этом. И, если выдастся возможность, провести хотя бы день в одиночестве, отдохнуть.Если Девы будут менее критичными, отношения с партнером буквально расцветут. А свободные Девы смогут встретить вторую половину – только в начале отношений важно никого не слушать, потому что доброхоты могут умышленно рассказать о человеке нечто негативное и не соответствующее действительности.Весы – гороскоп на август 2022Пока все расслабляются, Весы чувствуют прилив сил и трудоспособности. Все вовремя! Многие Весы справятся с важными профессиональными задачами, и начальство оценит результаты по достоинству.Впрочем, похвалы со стороны руководства могут вызвать зависть коллег. Здесь важно не сорваться и не наговорить лишнего. Вместо выяснения отношений, которое выставит вас не в лучшем свете, лучше заняться спортом и уделить больше внимания партнеру. Весы, состоящие в отношениях, могут внезапно объявить о помолвке.Что касается одиноких представителей знака, в августе вас ждет настоящая страсть. Отношения вдохновят вас на новые идеи, которые, к слову, возможно монетизировать. А еще вероятно появление людей из прошлого, которые вдруг решат вернуть вам долги, о которых вы и думать забыли.Скорпион – гороскоп на август 2022Скорпионов в августе распирает от желания что-то изменить в своей жизни, но люди вокруг препятствуют этим стремлениям, причем часто сами того не подозревая. Например, отпуск может сорваться из-за важного поручения на работе. Но не огорчайтесь – кажется, что сейчас ваших трудов никто не замечает, но руководство все видит – ваши усилия принесут результат не сразу, а через несколько месяцев.К слову, о работе – лучше избегать негатива в общении с коллегами, ведь Скорпион сейчас напряжен и его может вывести из равновесия любая мелочь. Под влиянием Венеры Скорпионы становятся эмоциональными как никогда. Важно не нарубить дров и в личной жизни. Помните, что в некоторых случаях вы ничего не потеряете, если промолчите. Скорпионы, состоящие в отношениях, могут рассчитывать на путешествие в компании второй половины. А одинокие могут встретить потенциального партнера на отдыхе, но не ныряйте в чувства, как в омут.Финансовый гороскоп для Скорпионов же складывается в августе весьма благоприятно – возможно поступление денег из неожиданных источников.Стрелец – гороскоп на август 2022Август Стрельцы посвятят самообразованию. Как ни странно, повышение квалификации, изучение языков или получение новых знаний пойдет на пользу не только в карьере, но и в отношениях – рассказы об учебе помогут справиться с рутиной, которая воцарилась в общении Стрельца с партнером.Для семейных Стрельцов, а также представителей знака, находящихся в отношениях, август – благоприятный период. Драмы уходят в прошлое и уступают место спокойствию, взаимопониманию и тишине. Удастся ли избавиться от конфликтов в отношениях навсегда, во многом зависит от самих Стрельцов, ведь иногда они не воспринимают чужую точку зрения.Одинокие Стрельцы могут познакомиться с кем-то интересным, даже просто выйдя за хлебом. Чтобы отношения сложились, важно не требовать от человека слишком много на начальных этапах.А вот с финансами стоит быть осторожнее. Стрельцов одолевают идеи о создании бизнеса или нового проекта, но велик риск ошибиться.Козерог – гороскоп на август 2022Уж кому везет в августе, так это Козерогам – их ждут и приятные знакомства, и поводы для веселья, и вдохновение. Правда, весь этот водоворот событий может придать Козерогам легкомыслия, так что лучше отложить все новые рабочие проекты до осени.Также важно ни с кем не спорить на работе. Сохранение самообладания в конфликтных ситуациях сослужит вам хорошую службу – вас могут повысить или выдать премию, благодаря которой вы сможете позволить себе покупку, о которой давно мечтали. А вот в долги влезать не стоит. Не стоит и брать кредиты.На личном фронте все тихо и спокойно. Семейные Козероги вдруг станут терпеливее, а свободные будут наслаждаться одиночеством до третьей декады августа – именно в этот период наиболее высок шанс встретить вторую половину.Водолей – гороскоп на август 2022Август принесет Водолеям долгожданные покой и умиротворение. К середине месяца вам удастся решить множество мелких проблем, до которых все не доходили руки, при том, что работы стабильно много. Ко второй декаде августа вы можете почувствовать усталость и лень, даже начать выполнять рабочие задачи немного спустя рукава, но конфликтов и споров на эту тему не возникнет.Много времени отнимают еще и домашние дела. Однако уже с середины августа появится возможность и заняться здоровьем, и чаще проводить время с друзьями, общение с которыми заметно ухудшилось, так как у вас давно не было времени на них. Второй половине тоже вас не хватало. Август – период романтических настроений, все проблемы с партнером удастся решить тихо и спокойно. Любимый человек наконец-то поймет вас и проявит поддержку и заботу.Что касается свободных Водолеев, сейчас они вообще не думают о поиске кого-либо, будучи больше сосредоточенными на себе. Эти размышления, вероятно, заставят иначе посмотреть на человека, который давно находится рядом с вами.В сфере финансов же все не столь однозначно – Водолеи думают, как увеличить доходы, идей много и важно уже сейчас начать их реализовывать и не сдаваться, если что-то идет не по плану. А вот в долг брать нежелательно.Рыбы – гороскоп на август 2022Для Рыб август – месяц перемен. Многим представителям знака захочется в профессиональном плане заняться тем, что они прежде не делали. Рыбы поймут, что их не устраивает текущее положение дел, будут много размышлять о жизни и о том, к чему хочется прийти. Самое главное: Рыбы, отличающиеся упрямым характером, в какой-то момент признают, что есть и их доля вины во всех моментах, которые их не устраивают. Принятие этого факта поможет Рыбам измениться и начать вести себя иначе.Перемены в характере улучшат отношения и с коллегами, и с близкими. В последнее время в личной жизни Рыб было слишком много эмоций. Сейчас настало время прислушаться к рассудку и перестать тревожиться о будущем отношений понапрасну. Свободные Рыбы же почувствуют прилив уверенности в себе и проявят инициативу в отношении объекта симпатии.Что касается финансов, здесь не предвидится ни серьезных трат, ни расходов.Читайте также:Офтальмолог объяснил, почему слезятся глаза

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