https://uz.sputniknews.ru/20220801/oftalmolog-obyasnil-pochemu-slezyatsya-glaza-26696534.html

Офтальмолог объяснил, почему слезятся глаза

Офтальмолог объяснил, почему слезятся глаза

Слезоточивость может быть признаком серьезных заболеваний, предупреждает врач.

2022-08-01T07:00+0500

2022-08-01T07:00+0500

2022-08-01T07:00+0500

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офтальмолог

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Многие сталкиваются с тем, что на открытом воздухе без видимой причины начинают слезиться глаза. Причиной слезоточивости могут быть сильный ветер, холодный воздух, яркое солнце.Почему могут слезиться глаза, рассказывает главный врач Республиканской клинической больницы глазных болезней Отабек Икрамов, интервью с которым опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения республики.По словам специалиста, есть два типа слезоточивости: гиперсекреторное — когда слезная железа вырабатывает слишком много жидкости, и ретенционное – когда нарушена проходимость слезных путей, поясняет врач.Первый тип может вызывать несколько факторов. В частности, к ним относятся аллергии, конъюнктивиты, механические или химические повреждения роговицы, осложнения инфекционных заболеваний, кератиты.В этом случае перед началом лечения необходимо выявить заболевание, вызывающее дискомфорт, и лечить его комплексно. Только тогда лечение даст результат.Ретенционная форма может быть вызвана воспалением слезного мешочка, слезного канала, заболеваниями полости носа – синуситами, ринитами, полипами и отеком слизистой оболочки.В такой ситуации часто требуется хирургическое вмешательство. Поэтому, если вас беспокоит слезоточивость, в первую очередь сходите на осмотр к врачу лечитесь лечение только по его рекомендациям, подчеркнул Икрамов.Читайте также: Кому опасно есть персики рассказали в Роспотребнадзоре

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офтальмолог, мнение эксперта, здоровье