https://uz.sputniknews.ru/20220801/gosdolya-20-krupnyx-zernovyx-predpriyatiy-vystavlena-na-prodaju-26696682.html

Госдоля 20 крупных зерновых предприятий выставлена на продажу

Госдоля 20 крупных зерновых предприятий выставлена на продажу

Покупателям ставится условие – в течение не менее пяти лет сохранить основную деятельность зерновых предприятий и не сокращать существующие мощности по хранению зерна.

2022-08-01T07:33+0500

2022-08-01T07:33+0500

2022-08-01T07:33+0500

экономика

приватизация

онлайн-аукцион

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Агентство по управлению государственными активами объявило о начале публичных торгов госдолей в 20 зерновых предприятиях и 10 имущественных комплексов филиалов.В их числе — АО “Қоракалпокдонмаҳсулотлари” (госдоля 80,2%) и АО “Конгирот ун заводи” (95,6%) в Каракалпакстане, АО “Асака дон маҳсулотлари”(65,8%) – Адижанская область, АО “Когондонмаҳсулотлари” (93,0%) – Бухарская область, АО “Дўстликдонмаҳсулот” (90,2%) Джизакская область, АО “Қизилтепа ун заводи” (93,5 %) – Навоийская область и другие.Для участия в первом этапе торгов претенденты должны до 6 сентября представить заявку и документы через электронную торговую площадку E-auksion.Реализация госактивов пройдет в два этапа. На первом этапе претенденты проходят предварительный квалификационный отбор, а на втором этапе оценивается коммерческое предложение, сумма задатка и платежеспособность претендента.Заявители могут подавать заявки на покупку одного или нескольких государственных активов.Покупателям ставится условие: в течение не менее пяти лет сохранить основную деятельность зерновых предприятий и не сокращать существующие мощности по хранению зерна.При этом хранить зерно для госрезерва предприятия будут на платной основе по договорам в соответствии с законодательством.Читайте также: Видео: как Узбекистан развивает свой зерновой рынок и сдерживает цены на хлеб

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приватизация, онлайн-аукцион