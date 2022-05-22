https://uz.sputniknews.ru/20220522/video-kak-uzbekistan-razvivaet-svoy-zernovoy-rynok-i-sderjivaet-tseny-na-xleb-24594647.html
Видео: как Узбекистан развивает свой зерновой рынок и сдерживает цены на хлеб
Видео: как Узбекистан развивает свой зерновой рынок и сдерживает цены на хлеб
Узбекистан продолжает принимать меры по сдерживанию цен на мучные продукты.
2022-05-22T20:56+0500
2022-05-22T20:56+0500
2022-05-22T20:56+0500
видео
узбекистан
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цены
водные ресурсы
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Министерство сельского хозяйства Узбекистана представило минимальную цену на зерно: 1 тонну зерна можно будет приобрести за 3 млн сумов. Кроме того, по инициативе президента Шавката Мирзиёева, хокимы областей будут следить, чтобы на рынке не возникло дефицита мучной продукции.Как данные меры повлияют на производителей и потребителей зернопродукции, объяснил доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации Леонид Холод.Узбекистан предпринимает усилия для снижения зависимости от мирового рынка зерна, развивая собственное производство, отмечает экономист. При этом используется рыночный подход, который позволит увеличить конкуренцию на рынке и повысить предложение зернопродукции.Рост объемов предложения и конкуренция будут способствовать стабилизации цен на рынке. К тому же усиление рыночных начал необходимо в связи с быстрым развитием в стране частных зерноперерабатывающих мощностей, заявляет Холод.Напомним: за 3 года в регионах были запущены 160 крупных частных зерноперерабатывающих предприятий с мощностью переработки около 3 млн тонн. Сегодня 54% производства муки приходится на долю частных компаний.Также в Узбекистане переходят на свободные закупочные цены на зерно. Чтобы избежать закономерных для этого процесса ценовых колебаний на рынке, как правило, используются такие механизмы, как минимальные и максимальные цены, объясняет эксперт.Поэтому, видимо, и были введены минимальные цены на зерно, добавляет экономист. Такая забота о первичных производителях в конечном счете позволит стабилизировать цены на муку и прочую зернопродукцию.Леонид Холод также оценил, как повлияют на урожай установленные в Узбекистане лимиты на использование воды для полива сельско-хозяйственных культур. Подачу воды начнут осуществлять на основании точных расчетов и заявок хокимиятов.Чего позволят добиться такие меры в условиях Узбекистана, смотрите в полной версии интервью с экспертом на канале Sputnik Узбекистан.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, рынок, цены, водные ресурсы, видео
Видео: как Узбекистан развивает свой зерновой рынок и сдерживает цены на хлеб
Узбекистан продолжает принимать меры по сдерживанию цен на мучные продукты. Также страна продвигает проекты по рациональному использованию водных ресурсов.
Министерство сельского хозяйства Узбекистана представило минимальную цену на зерно: 1 тонну зерна можно будет приобрести за 3 млн сумов. Кроме того, по инициативе президента Шавката Мирзиёева, хокимы областей будут следить, чтобы на рынке не возникло дефицита мучной продукции.
Как данные меры повлияют на производителей и потребителей зернопродукции, объяснил доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации Леонид Холод.
Узбекистан предпринимает усилия для снижения зависимости от мирового рынка зерна, развивая собственное производство, отмечает экономист. При этом используется рыночный подход, который позволит увеличить конкуренцию на рынке и повысить предложение зернопродукции.
Рост объемов предложения и конкуренция будут способствовать стабилизации цен на рынке. К тому же усиление рыночных начал необходимо в связи с быстрым развитием в стране частных зерноперерабатывающих мощностей, заявляет Холод.
Напомним: за 3 года в регионах были запущены 160 крупных частных зерноперерабатывающих предприятий с мощностью переработки около 3 млн тонн. Сегодня 54% производства муки приходится на долю частных компаний.
Также в Узбекистане переходят на свободные закупочные цены на зерно. Чтобы избежать закономерных для этого процесса ценовых колебаний на рынке, как правило, используются такие механизмы, как минимальные и максимальные цены, объясняет эксперт.
"В Узбекистане, вероятно, боятся занижения цен под давлением более мощных в конкурентном отношении зернозаготовительных и зерноперерабатывающих предприятий. Они могут ущемить интересы непосредственных производителей зерна. А их, наоборот, нужно поощрять и стимулировать наращивать производство", — поясняет Холод.
Поэтому, видимо, и были введены минимальные цены на зерно, добавляет экономист. Такая забота о первичных производителях в конечном счете позволит стабилизировать цены на муку и прочую зернопродукцию.
Леонид Холод также оценил, как повлияют на урожай установленные в Узбекистане лимиты на использование воды для полива сельско-хозяйственных культур. Подачу воды начнут осуществлять на основании точных расчетов и заявок хокимиятов.
Чего позволят добиться такие меры в условиях Узбекистана, смотрите в полной версии интервью с экспертом на канале Sputnik Узбекистан
.