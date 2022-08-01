https://uz.sputniknews.ru/20220801/kak-v-uzbekistane-provodyat-proverku-gazovyx-schetchikov-26699591.html
Как в Узбекистане проводят проверку газовых счетчиков
Как в Узбекистане проводят проверку газовых счетчиков
Осмотр приборов учета потребления природного газа (счётчиков) у бытовых потребителей проводят в строго установленное время - подробности.
2022-08-01T08:55+0500
2022-08-01T08:55+0500
2022-08-01T08:55+0500
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узбекистан
газ
счетчик
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ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Осмотр приборов учета потребления природного газа (счётчиков) у бытовых потребителей сотрудники БПИ должны проводить с 08:00 до 20:00 часов, сообщает пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана со ссылкой на lex.uz.Недопущение работника БПИ к приборам учета потребления природного газа необходимо оформить актом.Потребитель обязан ознакомиться с документом. Если он отказывается подписывать акт, то вправе объяснить причину, которую следует отразить в документе и заверить двумя свидетелями либо представителем органа самоуправления граждан.Отказ потребителя от подписания акта служит основанием для отключения его от газовых сетей, о чем его оповестят.Читайте также: В каком районе Ташкента быстрее всего решают проблемы населения
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, газ, счетчик
Как в Узбекистане проводят проверку газовых счетчиков
Осмотр приборов учета потребления природного газа (счётчиков) у бытовых потребителей проводят в строго установленное время - подробности.
ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik.
Осмотр приборов учета потребления природного газа (счётчиков) у бытовых потребителей сотрудники БПИ должны проводить с 08:00 до 20:00 часов, сообщает пресс-служба
Министерства юстиции Узбекистана со ссылкой на lex.uz.
Недопущение работника БПИ к приборам учета потребления природного газа необходимо оформить актом.
Потребитель обязан ознакомиться с документом. Если он отказывается подписывать акт, то вправе объяснить причину, которую следует отразить в документе и заверить двумя свидетелями либо представителем органа самоуправления граждан.
Отказ потребителя от подписания акта служит основанием для отключения его от газовых сетей, о чем его оповестят.