https://uz.sputniknews.ru/20220801/kak-v-uzbekistane-provodyat-proverku-gazovyx-schetchikov-26699591.html

Как в Узбекистане проводят проверку газовых счетчиков

Как в Узбекистане проводят проверку газовых счетчиков

Осмотр приборов учета потребления природного газа (счётчиков) у бытовых потребителей проводят в строго установленное время - подробности.

2022-08-01T08:55+0500

2022-08-01T08:55+0500

2022-08-01T08:55+0500

общество

узбекистан

газ

счетчик

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ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Осмотр приборов учета потребления природного газа (счётчиков) у бытовых потребителей сотрудники БПИ должны проводить с 08:00 до 20:00 часов, сообщает пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана со ссылкой на lex.uz.Недопущение работника БПИ к приборам учета потребления природного газа необходимо оформить актом.Потребитель обязан ознакомиться с документом. Если он отказывается подписывать акт, то вправе объяснить причину, которую следует отразить в документе и заверить двумя свидетелями либо представителем органа самоуправления граждан.Отказ потребителя от подписания акта служит основанием для отключения его от газовых сетей, о чем его оповестят.Читайте также: В каком районе Ташкента быстрее всего решают проблемы населения

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узбекистан, газ, счетчик