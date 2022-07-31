https://uz.sputniknews.ru/20220731/v-kakom-rayone-tashkenta-bystree-vsego-reshayut-problemy-naseleniya-26674380.html
В каком районе Ташкента быстрее всего решают проблемы населения
В каком районе Ташкента быстрее всего решают проблемы населения
Рейтинг состоит из семи показателей и оценивает результативность работы районных хокимиятов и их служб.
2022-07-31T09:18+0500
2022-07-31T09:18+0500
2022-07-31T09:18+0500
общество
ташкент
район
хокимият
рейтинг
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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Согласно рейтингу портала xalqnazorati.uz по решению социальных проблем Ташкента, лучшим районом по работе с обращениями жителей является Алмазарский район. Далее следуют Яшнабадский и Яккасарайский районы.Худшие результаты показывают Мирзо-Улугбекский, Сергелийский и Чиланзарский районы.Рейтинг оценивает результативность работы районных хокимиятов и их служб — сколько заявок от жителей действительно решают вовремя, а сколько оставляют без ответа или решают с опозданием. При этом каждому району присваивается от 1 до 10 баллов.Рейтинг состоит из 7 показателей:Сервис Xalq Nazorati ежедневно принимает обращения горожан — например, о нерабочем лифте, ямах на дорогах или сломанном светофоре. Районные хокимияты или их службы должны обработать каждое поступившее обращение.Читайте также: Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Днем дружбы народов
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ташкент, район, хокимият, рейтинг
В каком районе Ташкента быстрее всего решают проблемы населения
Рейтинг состоит из семи показателей и оценивает результативность работы районных хокимиятов и их служб.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik.
Согласно рейтингу портала xalqnazorati.uz
по решению социальных проблем Ташкента, лучшим районом по работе с обращениями жителей является Алмазарский район. Далее следуют Яшнабадский и Яккасарайский районы.
Худшие результаты показывают Мирзо-Улугбекский, Сергелийский и Чиланзарский районы.
Рейтинг оценивает результативность работы районных хокимиятов и их служб — сколько заявок от жителей действительно решают вовремя, а сколько оставляют без ответа или решают с опозданием. При этом каждому району присваивается от 1 до 10 баллов.
Рейтинг состоит из 7 показателей:
процент закрытых заявок — сколько обращений район решил успешно;
просрочки — сколько обращений район не решил вовремя;
напряженность в районе — число жителей, которые в данный момент ждут ответа на свое обращение;
активность — количество обращений по соотношению к 10 тыс человек в районе;
отписки — количество "пустых" ответов от районного хокимията и его служб;
сложность района — учитывает насколько сложно в районе решать проблемы жителей (чем больше в районе многоэтажных домов — тем сложнее уследить за всеми);
исполнительность — определяет эффективность работы исполнителей (например, главного управления благоустройства).
Сервис Xalq Nazorati ежедневно принимает обращения горожан — например, о нерабочем лифте, ямах на дорогах или сломанном светофоре. Районные хокимияты или их службы должны обработать каждое поступившее обращение.