https://uz.sputniknews.ru/20220731/v-kakom-rayone-tashkenta-bystree-vsego-reshayut-problemy-naseleniya-26674380.html

В каком районе Ташкента быстрее всего решают проблемы населения

В каком районе Ташкента быстрее всего решают проблемы населения

Рейтинг состоит из семи показателей и оценивает результативность работы районных хокимиятов и их служб.

2022-07-31T09:18+0500

2022-07-31T09:18+0500

2022-07-31T09:18+0500

общество

ташкент

район

хокимият

рейтинг

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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Согласно рейтингу портала xalqnazorati.uz по решению социальных проблем Ташкента, лучшим районом по работе с обращениями жителей является Алмазарский район. Далее следуют Яшнабадский и Яккасарайский районы.Худшие результаты показывают Мирзо-Улугбекский, Сергелийский и Чиланзарский районы.Рейтинг оценивает результативность работы районных хокимиятов и их служб — сколько заявок от жителей действительно решают вовремя, а сколько оставляют без ответа или решают с опозданием. При этом каждому району присваивается от 1 до 10 баллов.Рейтинг состоит из 7 показателей:Сервис Xalq Nazorati ежедневно принимает обращения горожан — например, о нерабочем лифте, ямах на дорогах или сломанном светофоре. Районные хокимияты или их службы должны обработать каждое поступившее обращение.Читайте также: Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Днем дружбы народов

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ташкент, район, хокимият, рейтинг