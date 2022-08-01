https://uz.sputniknews.ru/20220801/na-skolko-podorojali-osnovnye-produkty-pitaniya-na-rynkax-uzbekistana-26426454.html

Сколько стоят основные продукты питания на рынках Узбекистана

Сколько стоят основные продукты питания на рынках Узбекистана

Государственный комитет по статистике провел мониторинг на центральных фермерских рынках в регионах страны— подробности.

2022-08-01T09:38+0500

2022-08-01T09:38+0500

2022-08-01T09:38+0500

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ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Государственный комитет по статистике Узбекистана провел мониторинг на центральных фермерских рынках в регионах.По итогам исследования, на сегодняшний день по сравнению с началом прошлого месяца, некоторые продукты питания немного подорожали. Это коснулось мяса и репчатого лука. Однако в целом, цены остались прежними:Мониторинг учитывает цены на продукты питания на фермерских рынках. Цены в супермаркетах, минимаркетах и магазинах в список не входят, отмечает ведомство.Читайте также: Узбекистанцы смогут заменить водительское удостоверение онлайн

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цены, базар, рынок, узбекистан, продукты, госкомстат