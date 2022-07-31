https://uz.sputniknews.ru/20220731/komu-opasno-est-persiki-rasskazali-v-rospotrebnadzore-26696256.html

Кому опасно есть персики рассказали в Роспотребнадзоре

Кому опасно есть персики рассказали в Роспотребнадзоре

Есть целый ряд случаев, когда персики могут оказаться опасными для здоровья. Об этих противопоказаниях предупредили специалисты Роспотребнадзора.

2022-07-31T23:00+0500

2022-07-31T23:00+0500

2022-07-31T23:00+0500

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роспотребнадзор

фрукты

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Сладкие душистые персики любят многие. Но в целом ряде случаев экзотический фрукт может оказаться вредным и даже опасным для здоровья. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, кому персики противопоказаны.В первую очередь это касается людей с индивидуальной непереносимостью, аллергией, заболеваниями желудка, при которых повышается кислотность (язва, гастрит), сахарным диабетом, панкреатитом и ожирением.Если же противопоказаний нет, то персики прекрасно подойдут в качестве перекуса. считают специалисты. В персиках содержится большое количество минеральных веществ, клетчатки и антиоксидантов. Кроме того, их употребление укрепляет сердечно-сосудистую систему. Но не стоит совмещать их с приемами пищи.Читайте также: Какие опасности таят в себе семечки – эксперт

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роспотребнадзор, фрукты