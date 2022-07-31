https://uz.sputniknews.ru/20220731/komu-opasno-est-persiki-rasskazali-v-rospotrebnadzore-26696256.html
Кому опасно есть персики рассказали в Роспотребнадзоре
Кому опасно есть персики рассказали в Роспотребнадзоре
Есть целый ряд случаев, когда персики могут оказаться опасными для здоровья. Об этих противопоказаниях предупредили специалисты Роспотребнадзора.
2022-07-31T23:00+0500
2022-07-31T23:00+0500
2022-07-31T23:00+0500
это интересно
роспотребнадзор
фрукты
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Сладкие душистые персики любят многие. Но в целом ряде случаев экзотический фрукт может оказаться вредным и даже опасным для здоровья. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, кому персики противопоказаны.В первую очередь это касается людей с индивидуальной непереносимостью, аллергией, заболеваниями желудка, при которых повышается кислотность (язва, гастрит), сахарным диабетом, панкреатитом и ожирением.Если же противопоказаний нет, то персики прекрасно подойдут в качестве перекуса. считают специалисты. В персиках содержится большое количество минеральных веществ, клетчатки и антиоксидантов. Кроме того, их употребление укрепляет сердечно-сосудистую систему. Но не стоит совмещать их с приемами пищи.Читайте также: Какие опасности таят в себе семечки – эксперт
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роспотребнадзор, фрукты
Кому опасно есть персики рассказали в Роспотребнадзоре
Есть целый ряд случаев, когда персики могут оказаться опасными для здоровья. Об этих противопоказаниях предупредили специалисты Роспотребнадзора.
Сладкие душистые персики любят многие. Но в целом ряде случаев экзотический фрукт может оказаться вредным и даже опасным для здоровья. Специалисты Роспотребнадзора рассказали
, кому персики противопоказаны.
В первую очередь это касается людей с индивидуальной непереносимостью, аллергией, заболеваниями желудка, при которых повышается кислотность (язва, гастрит), сахарным диабетом, панкреатитом и ожирением.
"Прямых противопоказаний нет – сначала нужно проконсультироваться со специалистом. После этого стоит принимать решение: есть или не есть персики", — отметили в ведомстве.
Если же противопоказаний нет, то персики прекрасно подойдут в качестве перекуса. считают специалисты. В персиках содержится большое количество минеральных веществ, клетчатки и антиоксидантов. Кроме того, их употребление укрепляет сердечно-сосудистую систему. Но не стоит совмещать их с приемами пищи.