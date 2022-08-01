https://uz.sputniknews.ru/20220801/projivayuschie-za-rubejom-uzbekistantsy-smogut-poluchit-etsp-v-konsulstve-26705980.html
Проживающие за рубежом узбекистанцы смогут получить ЭЦП в консульстве
Проживающие за рубежом узбекистанцы смогут получить ЭЦП в консульстве
Сертификат ключа ЭЦП — это документ, несущий информацию о владельце. В открытом ключе зашифрованы данные о статусе владельца, реквизитах и полномочиях.
2022-08-01T12:10+0500
2022-08-01T12:10+0500
2022-08-01T12:10+0500
общество
узбекистан
электронная подпись
граждане узбекистана
консульство
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Правительство утвердило Положение о порядке выдачи электронной цифровой подписи (ЭЦП) консульскими учреждениями Узбекистана за рубежом.Теперь ЭЦП могут получить граждане Узбекистана, проживающие в других странах.Регистрация и выдача электронной подписи через консульские учреждения и отделы в дипломатических представительствах осуществляет уполномоченный орган через систему межведомственного электронного взаимодействия.Срок действия сертификата ЭЦП не должен превышать 24 месяца с момента его регистрации.Сертификат ключа ЭЦП — это документ, несущий информацию о владельце. В открытом ключе зашифрованы данные о статусе владельца, реквизитах и полномочиях.Сертификат подтверждает принадлежность ключа конкретному лицу, отвечающему за его применение. Документ имеет электронный цифровой или бумажный вариант.Читайте также: Как проводят проверку газовых счетчиков у узбекистанских потребителей
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узбекистан, электронная подпись, граждане узбекистана, консульство
Проживающие за рубежом узбекистанцы смогут получить ЭЦП в консульстве
Сертификат ключа ЭЦП — это документ, несущий информацию о владельце. В открытом ключе зашифрованы данные о статусе владельца, реквизитах и полномочиях.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik.
Правительство утвердило Положение
о порядке выдачи электронной цифровой подписи (ЭЦП) консульскими учреждениями Узбекистана за рубежом.
Теперь ЭЦП могут получить граждане Узбекистана, проживающие в других странах.
Регистрация и выдача электронной подписи через консульские учреждения и отделы в дипломатических представительствах осуществляет уполномоченный орган через систему межведомственного электронного взаимодействия.
Срок действия сертификата ЭЦП не должен превышать 24 месяца с момента его регистрации.
Сертификат ключа ЭЦП — это документ, несущий информацию о владельце. В открытом ключе зашифрованы данные о статусе владельца, реквизитах и полномочиях.
Сертификат подтверждает принадлежность ключа конкретному лицу, отвечающему за его применение. Документ имеет электронный цифровой или бумажный вариант.