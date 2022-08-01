https://uz.sputniknews.ru/20220801/shavkat-mirziyoev-vyrazil-soboleznovaniya-prezidentu-irana--26734654.html

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту Ирана

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту Ирана

Мирзиёев выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

2022-08-01T21:03+0500

2022-08-01T21:03+0500

2022-08-01T21:03+0500

общество

узбекистан

иран

шавкат мирзиёев

соболезнования

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования лидеру Ирана Ибрахиму Раиси в связи с сильными наводнениями в ряде регионов этой страны, приведшими к многочисленным жертвам и разрушениям. "Глава нашего государства выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - сообщает пресс-служба президента Узбекистана.С 23 июля наводнения охватили 21 провинцию Ирана.Ранее сообщалось о 56 погибших и 18 пропавших без вести из-за наводнений, вызванных проливными дождями.В связи с природным бедствием, даже в самых засушливых районах страны, сотни деревень обесточены, жители лишились домов. Например, в провинции Йезд, расположенной чуть севернее центра страны, в пяти районах нет электричества.Читайте также:В каком районе Ташкента быстрее всего решают проблемы населения

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узбекистан, иран, шавкат мирзиёев, соболезнования