https://uz.sputniknews.ru/20220801/silnoy-jary-ne-budet-prognoz-pogody-na-nedelyu-26737098.html

Сильной жары не будет: прогноз погоды на неделю

Сильной жары не будет: прогноз погоды на неделю

О прогнозе погоды на текущую неделю в Узбекистане читайте в материале.

2022-08-01T23:15+0500

2022-08-01T23:15+0500

2022-08-01T23:15+0500

общество

погода

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Завтра в республике кратковременные дожди с грозами ожидаются местами по Самаркандской, Джизакской областям и по предгорным и горным районам республики. По остальной территории по-прежнему сохранится погода без осадков, сообщает Узгидромет.Со 2 августа по югу и пустынной зоне местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.С середины недели по большей части территории Узбекистана установится ясная погода, лишь по предгорным и горным районам республики местами возможны кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха незначительно повысится и будет в пределах ночью 20-25 градусов, днем — 34-39 градусов.Читайте также:"Ромео и Джульетту" афанасьевской эпохи нашли рядом с тюркским курганом

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погода