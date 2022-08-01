https://uz.sputniknews.ru/20220801/silnoy-jary-ne-budet-prognoz-pogody-na-nedelyu-26737098.html
Сильной жары не будет: прогноз погоды на неделю
Сильной жары не будет: прогноз погоды на неделю
О прогнозе погоды на текущую неделю в Узбекистане читайте в материале.
2022-08-01T23:15+0500
2022-08-01T23:15+0500
2022-08-01T23:15+0500
общество
погода
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Завтра в республике кратковременные дожди с грозами ожидаются местами по Самаркандской, Джизакской областям и по предгорным и горным районам республики. По остальной территории по-прежнему сохранится погода без осадков, сообщает Узгидромет.Со 2 августа по югу и пустынной зоне местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.С середины недели по большей части территории Узбекистана установится ясная погода, лишь по предгорным и горным районам республики местами возможны кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха незначительно повысится и будет в пределах ночью 20-25 градусов, днем — 34-39 градусов.Читайте также:"Ромео и Джульетту" афанасьевской эпохи нашли рядом с тюркским курганом
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погода
Сильной жары не будет: прогноз погоды на неделю
О прогнозе погоды на текущую неделю в Узбекистане читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik.
Завтра в республике кратковременные дожди с грозами ожидаются местами по Самаркандской, Джизакской областям и по предгорным и горным районам республики. По остальной территории по-прежнему сохранится погода без осадков, сообщает Узгидромет
.
Со 2 августа по югу и пустынной зоне местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
С середины недели по большей части территории Узбекистана установится ясная погода, лишь по предгорным и горным районам республики местами возможны кратковременные дожди с грозами.
Температура воздуха незначительно повысится и будет в пределах ночью 20-25 градусов, днем — 34-39 градусов.