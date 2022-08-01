https://uz.sputniknews.ru/20220801/sinoptiki-predupredili-ob-opasnosti-sxoda-seley-i-pavodkov-26721380.html

Синоптики предупредили об опасности схода селей и паводков

Синоптики предупредили об опасности схода селей и паводков

Узгидромет распространил экстренное сообщение об опасности схода селей и паводков в восьми областях республики.

2022-08-01T17:18+0500

2022-08-01T17:18+0500

2022-08-01T17:18+0500

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ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Гидрометеорологическая служба Узбекистана распространила экстренное сообщение об опасности схода селей в Ташкентской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Самаркандской, Джизакской, Наманганской, Ферганской и Андижанской областях.Сход селей и паводков возможен со 2 по 5 августа из-за ожидаемых в этот период дождей.По информации Узгидромета, они могут затронуть предгорные и горные районы следующих регионов:Ташкентская область: Ахангаранский, Бостанлыкский, Паркентский, Пскентский, Уртачирчикский, Юкоричирчикский районы, а также города Ангрени и Алмалык;Кашкадарьинская область: Яккабагский, Дехканабадский, Чиракчинский, Китабский, Шахрисябзкий, Камашинский, Гузарский районы;Сурхандарьинская область: Сарыасийский, Узунский, Алтынсайский, Денауский, Байсунский, Шерабадский, Шурчинский, Кумкурганский, Музрабатский районы;Самаркандская область: Ургутский, Самаркандский, Булунгурский, Нурабадский, Кошрабадский, Каттагурганский, Пайарыкский, Джамбайский, Иштыханский районы;Джизакская область: Зааминский, Бахмальский, Галляаральский, Шараф-Рашидовский, Фаришский, Янгиабадский районы;Наманганская область: Папский, Касансайский, Чартакский, Чустский, Наманганский, Янгикурганский районы;Ферганская область: Сохский, Шахимарданский, Ферганский, Бешарыкский районы;Андижанская область: Андижанский, Асакинский, Джалакудукский, Кургантепинский, Пахтаабадский, Избасканский, Хожаабадский, Мархаматский районы и город Ханабад.В метеорологической службе попросили граждан, проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горную местность соблюдать правила безопасности.Читайте также: Как проводят проверку газовых счетчиков у узбекистанских потребителей

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