https://uz.sputniknews.ru/20220801/uzbekistan-i-rossiya-sovmestno-gotovyat-spetsialistov-v-oblasti-meteorologii-26728112.html
Почему в Узбекистане нужны метеорологи с российскими знаниями – эксперт
Почему в Узбекистане нужны метеорологи с российскими знаниями – эксперт
Глобальное изменение климата не обойдет стороной и Узбекистан.
2022-08-01T18:31+0500
2022-08-01T18:31+0500
2022-08-01T18:39+0500
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Узбекистан и Россия совместно готовят специалистов в области метеорологии. Об этом Sputnik сообщил декан факультета гидрометеорологии Национального университета Узбекистана, доцент Комилжон Рахманов.Он отметил, что в сотрудничестве с Национальным университетом Узбекистана и Российским государственным университетом гидрометеорологии начался прием на двухдипломную заочную совместную программу обучения на 2022-2023 учебный год. На совместную программу обучения планируется принять более 50 абитуриентов. По словам Комилжона Рахмонова, между Узгидрометом, РДГМУ и УзМУ подписано соглашение о подготовке специалистов по направлению "Метеорология и климатология". В ходе обучения используется действующая лаборатория на базе Узгидромета.В дальнейшем студенты могут работать в системе "Узгидромет", НИИ гидрометеорологии, ОТМ, МЧС, Минводхоза, Минсельхоза. Также предусмотрено, что они будут приняты в магистратуру РДГМУ или УзМУ и в будущем продолжат свою научную деятельность в этих вузах, подчеркнул эксперт.Документы, необходимые от соискателей: Документы принимаются до 20 августа. Абитуриенты сдают тесты по математике и русскому языку. Занятия ведут квалифицированные профессора и преподаватели обоих университетов, добавил Рахмонов.Читайте также:Узбекистан собирается открыть посольство в Бангладеш
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Почему в Узбекистане нужны метеорологи с российскими знаниями – эксперт
18:31 01.08.2022 (обновлено: 18:39 01.08.2022)
Существует высокий спрос на подготовку специалистов в этой области. Глобальное изменение климата, в том числе, и в Центральной Азии, не обойдет стороной и Узбекистан, считает Рахмонов.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Узбекистан и Россия совместно готовят специалистов в области метеорологии. Об этом Sputnik сообщил декан факультета гидрометеорологии Национального университета Узбекистана, доцент Комилжон Рахманов.
Он отметил, что в сотрудничестве с Национальным университетом Узбекистана и Российским государственным университетом гидрометеорологии начался прием на двухдипломную заочную совместную программу обучения на 2022-2023 учебный год.
На совместную программу обучения планируется принять более 50 абитуриентов.
По словам Комилжона Рахмонова, между Узгидрометом, РДГМУ и УзМУ подписано соглашение о подготовке специалистов по направлению "Метеорология и климатология". В ходе обучения используется действующая лаборатория на базе Узгидромета.
"Потребность в подготовке специалистов в этой области высока. Причина в том, что сегодняшнее глобальное изменение климата не обходит стороной и Узбекистан, в том числе, и Центральную Азию. Так, вопросы изменения климата, его воздействия на снег и ледники, изучения и прогнозирования влияния изменения климата на водные ресурсы и здоровье человека сегодня чрезвычайно важны. В связи с этим, планируется подготовка специалистов в этой области совместно с учеными РДГМУ и УзМУ", — заявил Комилжон Рахмонов.
В дальнейшем студенты могут работать в системе "Узгидромет", НИИ гидрометеорологии, ОТМ, МЧС, Минводхоза, Минсельхоза. Также предусмотрено, что они будут приняты в магистратуру РДГМУ или УзМУ и в будущем продолжат свою научную деятельность в этих вузах, подчеркнул эксперт.
Документы, необходимые от соискателей:
скан сертификата, диплома (цветной вариант);
отсканированный паспорт (цветной вариант);
Документы принимаются до 20 августа. Абитуриенты сдают тесты по математике и русскому языку. Занятия ведут квалифицированные профессора и преподаватели обоих университетов, добавил Рахмонов.