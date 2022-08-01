https://uz.sputniknews.ru/20220801/uzbekistan-i-rossiya-sovmestno-gotovyat-spetsialistov-v-oblasti-meteorologii-26728112.html

Почему в Узбекистане нужны метеорологи с российскими знаниями – эксперт

Почему в Узбекистане нужны метеорологи с российскими знаниями – эксперт

Глобальное изменение климата не обойдет стороной и Узбекистан.

2022-08-01T18:31+0500

2022-08-01T18:31+0500

2022-08-01T18:39+0500

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Узбекистан и Россия совместно готовят специалистов в области метеорологии. Об этом Sputnik сообщил декан факультета гидрометеорологии Национального университета Узбекистана, доцент Комилжон Рахманов.Он отметил, что в сотрудничестве с Национальным университетом Узбекистана и Российским государственным университетом гидрометеорологии начался прием на двухдипломную заочную совместную программу обучения на 2022-2023 учебный год. На совместную программу обучения планируется принять более 50 абитуриентов. По словам Комилжона Рахмонова, между Узгидрометом, РДГМУ и УзМУ подписано соглашение о подготовке специалистов по направлению "Метеорология и климатология". В ходе обучения используется действующая лаборатория на базе Узгидромета.В дальнейшем студенты могут работать в системе "Узгидромет", НИИ гидрометеорологии, ОТМ, МЧС, Минводхоза, Минсельхоза. Также предусмотрено, что они будут приняты в магистратуру РДГМУ или УзМУ и в будущем продолжат свою научную деятельность в этих вузах, подчеркнул эксперт.Документы, необходимые от соискателей: Документы принимаются до 20 августа. Абитуриенты сдают тесты по математике и русскому языку. Занятия ведут квалифицированные профессора и преподаватели обоих университетов, добавил Рахмонов.Читайте также:Узбекистан собирается открыть посольство в Бангладеш

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