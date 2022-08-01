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Узбекистан собирается открыть посольство в Бангладеш
Узбекистан собирается открыть посольство в Бангладеш
Также стороны договорились о проведении переговоров по линии консульских служб.
2022-08-01T17:40+0500
2022-08-01T17:40+0500
2022-08-01T17:40+0500
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. В этом году в Бангладеш появится посольство Узбекистана. Об этом стало известно по итогам совещания заместителя премьер-министра, министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшида Ходжаева и министра иностранных дел Бангладеш Абул Калама Абдул Момена, передает ИА "Дунё".Дипломатическое представительства будет находиться в Дакке. Открытие посольства намерены приурочить к 30-летию установления двусторонних отношений между странами, которое отмечается в текущем году.Помимо этого, стороны договорились о проведении переговоров по линии консульских служб для проработки Соглашения о безвизовых поездках владельцев дипломатических паспортов, а также упрощения визового режима для предпринимателей.Читайте также:Узбекистанцы смогут побороться за международную премию "Мы вместе"
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узбекистан, бангладеш, посольство
Узбекистан собирается открыть посольство в Бангладеш
Открытие представительства хотят приурочить к 30-летию установления отношений между странами.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. В этом году в Бангладеш появится посольство Узбекистана.
Об этом стало известно по итогам совещания заместителя премьер-министра, министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшида Ходжаева и министра иностранных дел Бангладеш Абул Калама Абдул Момена, передает ИА "Дунё
".
Дипломатическое представительства будет находиться в Дакке. Открытие посольства намерены приурочить к 30-летию установления двусторонних отношений между странами, которое отмечается в текущем году.
Помимо этого, стороны договорились о проведении переговоров по линии консульских служб для проработки Соглашения о безвизовых поездках владельцев дипломатических паспортов, а также упрощения визового режима для предпринимателей.