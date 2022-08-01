https://uz.sputniknews.ru/20220801/uzbekistan-sobiraetsya-otkryt-posolstvo-v-bangladesh-26721350.html

Узбекистан собирается открыть посольство в Бангладеш

Узбекистан собирается открыть посольство в Бангладеш

Также стороны договорились о проведении переговоров по линии консульских служб.

2022-08-01T17:40+0500

2022-08-01T17:40+0500

2022-08-01T17:40+0500

общество

узбекистан

бангладеш

посольство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/01/26724395_0:7:865:493_1920x0_80_0_0_0724401138cba37458a9ae0bec2e2e11.png

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. В этом году в Бангладеш появится посольство Узбекистана. Об этом стало известно по итогам совещания заместителя премьер-министра, министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшида Ходжаева и министра иностранных дел Бангладеш Абул Калама Абдул Момена, передает ИА "Дунё".Дипломатическое представительства будет находиться в Дакке. Открытие посольства намерены приурочить к 30-летию установления двусторонних отношений между странами, которое отмечается в текущем году.Помимо этого, стороны договорились о проведении переговоров по линии консульских служб для проработки Соглашения о безвизовых поездках владельцев дипломатических паспортов, а также упрощения визового режима для предпринимателей.Читайте также:Узбекистанцы смогут побороться за международную премию "Мы вместе"

узбекистан

бангладеш

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, бангладеш, посольство