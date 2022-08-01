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Узбекистанцы смогут побороться за международную премию "Мы вместе"
Узбекистанцы смогут побороться за международную премию "Мы вместе"
Грантовый фонд премии составляет 90 млн руб.
2022-08-01T16:14+0500
2022-08-01T16:14+0500
2022-08-01T16:14+0500
общество
узбекистанцы
премия
фонд
грант
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ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Узбекистанцы могут подать заявку на участие в премии "Мы вместе". Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Ташкенте.Известно, что целью премии является поддержка проектов, которые помогают людям, улучшают качество жизни и решают важные гуманитарные проблемы. Также в конкурсе можно принять участие с инициативами, связанными с социальными изменениями и волонтерством. Грантовый фонд премии составляет 90 млн руб.Участвовать в премии могут лица старше 14 лет в следующих номинациях:В рамках конкурса участники встретятся с экспертами, высокопоставленными гостями и общественными деятелями. Заявку для участия можно подать до 15 августа.В сентябре-октябре этого года Оргкомитет сформирует список номинантов на премию, в ноябре - список лауреатов, а уже со 2 по 5 декабря в Москве пройдет форум участников и церемония награждения.Среди членов жюри советский и российский педиатр и хирург, общественный деятель, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, президент Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка, ректор МГУ Виктор Садовничий, основатель "Врачи без границ" Ксавье Эммануэли, председатель совета директоров Global Rus Trade Анна Нестерова и другие.Читайте также:
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистанцы, премия, фонд, грант
Узбекистанцы смогут побороться за международную премию "Мы вместе"
Грантовый фонд премии составляет 90 млн руб.
ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik.
Узбекистанцы могут подать заявку на участие в премии "Мы вместе". Об этом сообщает пресс-служба
Русского дома в Ташкенте.
Известно, что целью премии является поддержка проектов, которые помогают людям, улучшают качество жизни и решают важные гуманитарные проблемы. Также в конкурсе можно принять участие с инициативами, связанными с социальными изменениями и волонтерством. Грантовый фонд премии составляет 90 млн руб.
Участвовать в премии могут лица старше 14 лет в следующих номинациях:
Экология и устойчивое развитие;
Медицина и здоровый образ жизни;
Равные возможности и социальная справедливость.
В рамках конкурса участники встретятся с экспертами, высокопоставленными гостями и общественными деятелями. Заявку для участия можно подать до 15 августа.
В сентябре-октябре этого года Оргкомитет сформирует список номинантов на премию, в ноябре - список лауреатов, а уже со 2 по 5 декабря в Москве пройдет форум участников и церемония награждения.
Среди членов жюри советский и российский педиатр и хирург, общественный деятель, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, президент Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка, ректор МГУ Виктор Садовничий, основатель "Врачи без границ" Ксавье Эммануэли, председатель совета директоров Global Rus Trade Анна Нестерова и другие.