https://uz.sputniknews.ru/20220801/uzbekistanskie-basketbolistki-zanyali-pervoe-mesto-na-igrax-deti-azii-26713306.html

Узбекистанские баскетболистки заняли первое место на играх "Дети Азии"

Узбекистанские баскетболистки заняли первое место на играх "Дети Азии"

В финале сборная Узбекистана встретилась со спортсменками из Уральского федерального округа.

2022-08-01T14:39+0500

2022-08-01T14:39+0500

2022-08-01T14:39+0500

спорт

узбекистан

баскетбол

игры

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азия

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ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Женская команда по баскетболу 3х3 из Узбекистана завоевала золотую медаль на VII международных спортивных играх "Дети Азии", которые проходят во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики в своем Telegram-канале.Так, в финале баскетболистки из Узбекистана встретились со спортсменками из Уральского федерального округа.Узбекистанки одолели своих противниц со счетом 9:7. Несмотря на дождливую погоду, поддержать юных спортсменок пришли и узбекистанские представители других видов спорта.Известно, что в понедельник на играх "Дети Азии" делегация Узбекистана завоевала 12 медалей различного достоинства: пять золотых, две серебряных и пять бронзовых наград. Всего в копилке сборной республики 41 награда.Читайте также:

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