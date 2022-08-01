https://uz.sputniknews.ru/20220801/uzbekistanskie-basketbolistki-zanyali-pervoe-mesto-na-igrax-deti-azii-26713306.html
Узбекистанские баскетболистки заняли первое место на играх "Дети Азии"
Узбекистанские баскетболистки заняли первое место на играх "Дети Азии"
В финале сборная Узбекистана встретилась со спортсменками из Уральского федерального округа.
2022-08-01T14:39+0500
2022-08-01T14:39+0500
2022-08-01T14:39+0500
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узбекистан
баскетбол
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финал
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ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Женская команда по баскетболу 3х3 из Узбекистана завоевала золотую медаль на VII международных спортивных играх "Дети Азии", которые проходят во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики в своем Telegram-канале.Так, в финале баскетболистки из Узбекистана встретились со спортсменками из Уральского федерального округа.Узбекистанки одолели своих противниц со счетом 9:7. Несмотря на дождливую погоду, поддержать юных спортсменок пришли и узбекистанские представители других видов спорта.Известно, что в понедельник на играх "Дети Азии" делегация Узбекистана завоевала 12 медалей различного достоинства: пять золотых, две серебряных и пять бронзовых наград. Всего в копилке сборной республики 41 награда.Читайте также:
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узбекистан, баскетбол, игры, дети, азия, финал, сборная, урал
Узбекистанские баскетболистки заняли первое место на играх "Дети Азии"
В финале сборная Узбекистана встретилась со спортсменками из Уральского федерального округа.
ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik.
Женская команда по баскетболу 3х3 из Узбекистана завоевала золотую медаль на VII международных спортивных играх "Дети Азии", которые проходят во Владивостоке. Об этом сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета республики в своем Telegram-канале.
Так, в финале баскетболистки из Узбекистана встретились со спортсменками из Уральского федерального округа.Узбекистанки одолели своих противниц со счетом 9:7. Несмотря на дождливую погоду, поддержать юных спортсменок пришли и узбекистанские представители других видов спорта.
Известно, что в понедельник на играх "Дети Азии" делегация Узбекистана завоевала 12 медалей различного достоинства: пять золотых, две серебряных и пять бронзовых наград. Всего в копилке сборной республики 41 награда.