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Узбекистанские баскетболистки заняли первое место на играх "Дети Азии"
Узбекистанские баскетболистки заняли первое место на играх "Дети Азии"
В финале сборная Узбекистана встретилась со спортсменками из Уральского федерального округа.
2022-08-01T14:39+0500
2022-08-01T14:39+0500
спорт
узбекистан
баскетбол
игры
дети
азия
финал
сборная
урал
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ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Женская команда по баскетболу 3х3 из Узбекистана завоевала золотую медаль на VII международных спортивных играх "Дети Азии", которые проходят во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики в своем Telegram-канале.Так, в финале баскетболистки из Узбекистана встретились со спортсменками из Уральского федерального округа.Узбекистанки одолели своих противниц со счетом 9:7. Несмотря на дождливую погоду, поддержать юных спортсменок пришли и узбекистанские представители других видов спорта.Известно, что в понедельник на играх "Дети Азии" делегация Узбекистана завоевала 12 медалей различного достоинства: пять золотых, две серебряных и пять бронзовых наград. Всего в копилке сборной республики 41 награда.Читайте также:
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узбекистан, баскетбол, игры, дети, азия, финал, сборная, урал

Узбекистанские баскетболистки заняли первое место на играх "Дети Азии"

14:39 01.08.2022
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаБаскетболистки из Узбекистана заняли первое место на международных спортивных играх "Дети Азии" во Владивостоке.
Баскетболистки из Узбекистана заняли первое место на международных спортивных играх Дети Азии во Владивостоке. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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В финале сборная Узбекистана встретилась со спортсменками из Уральского федерального округа.
ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Женская команда по баскетболу 3х3 из Узбекистана завоевала золотую медаль на VII международных спортивных играх "Дети Азии", которые проходят во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики в своем Telegram-канале.
Так, в финале баскетболистки из Узбекистана встретились со спортсменками из Уральского федерального округа.Узбекистанки одолели своих противниц со счетом 9:7. Несмотря на дождливую погоду, поддержать юных спортсменок пришли и узбекистанские представители других видов спорта.
Известно, что в понедельник на играх "Дети Азии" делегация Узбекистана завоевала 12 медалей различного достоинства: пять золотых, две серебряных и пять бронзовых наград. Всего в копилке сборной республики 41 награда.
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