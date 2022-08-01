https://uz.sputniknews.ru/20220801/uzbekistantsy-prodoljayut-shturmovat-mejdunarodnye-igry-deti-azii-26703501.html

Узбекистанцы продолжают штурмовать международные игры "Дети Азии"

Узбекистанцы продолжают штурмовать международные игры "Дети Азии"

Спортсмены из Узбекистана продолжают завовевывать медали на международных играх "Дети Азии" во Владивостоке.

2022-08-01T11:24+0500

2022-08-01T11:24+0500

2022-08-01T11:24+0500

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азия

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ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. В понедельник юные спортсмены из Узбекистана пополнили копилку сборной медалями различного достоинства на международных спортивных играх "Дети Азии" в таких видах спорта как легкая атлетика, настольный теннис и женская борьба. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Так, узбекистанский легкоатлет Рустам Абдуллаев завоевал золотую медаль в дистанции на 200 м, бронзовую награду в этой же дистанции выиграл Амир Эшонхожаев. Другие легкоатлеты Мафтуна Ахмедова и Асадбек Халилжонов также заняли третьи места в дистанции на 800 м.Кроме этого, Шохрух Искандаров завоевал бронзовую награду в соревнованиях по настольному теннису. Это уже его третья медаль на играх - ранее он уже выигрывал серебряную медаль в смешанном разряде и бронзовую - в парном.Также сборная Узбекистана по женской борьбе пополнила копилку шестью медалями: среди них три золотых, две серебряных и одна бронзовая награды.Напомним: VII Международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа. В играх принимают участие спортсмены 13-16 лет из 13 государств и восьми субъектов России. Участники разыграют 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.Читайте также:

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