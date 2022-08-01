https://uz.sputniknews.ru/20220801/uzbekistantsy-mogut-poexat-na-istoricheskiy-i-obrazovatelnyy-forumy-v-rossiyu-26701279.html

Узбекистанцы могут поехать на исторический и образовательный форумы в Россию

Узбекистанцы могут поехать на исторический и образовательный форумы в Россию

Поездки в Екатеринбург и на Алтай пройдут в рамках программы "Новое поколение" для молодых представителей иностранных государств.

2022-08-01T10:00+0500

2022-08-01T10:00+0500

2022-08-01T10:00+0500

общество

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россия

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образование

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ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Русский дом в Ташкенте объявил о начале отборочных мероприятий для участия в краткосрочных поездках в Россию молодых иностранцев в рамках программы "Новое поколение". Об этом сообщает пресс-служба Руссского дома в своем официальном Telegram-канале.Известно, что конкурсный отбор открыт для молодых узбекистанцев. Следующее мероприятие "Международная летняя историческая школа для иностранных студентов" пройдет с 13 по 18 сентября в Екатеринбурге. Также с 14 по 18 сентября в Барнауле и Белокурихе Алтайского края пройдет V Международный образовательный форум "Алтай-Азия 2022: Евразийское образовательное пространство". Подать заявку на участие можно до 14 августа.Условия для участия следующие:Желающим стать участниками программ необходимо отправить резюме и мотивационное письмо-эссе на тему "Почему именно я должен поехать на *выбранное событие*", а также рекомендательное письмо, список достижений, при их наличии, на почту.Организаторы берут на себя расходы по перелету и проживанию участников.Читайте также:

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узбекистанцы, форум, россия, история, образование