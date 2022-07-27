https://uz.sputniknews.ru/20220727/dlya-chego-uzbekistanskix-deyateley-kultury-i-sporta-priglashayut-v-krasnogorsk-26583358.html
Для чего узбекистанских деятелей культуры и спорта приглашают в Красногорск
Для чего узбекистанских деятелей культуры и спорта приглашают в Красногорск
Поездка в Московскую область пройдет в рамках программы "Новое поколение" для молодых представителей иностранных государств.
2022-07-27T20:08+0500
2022-07-27T20:08+0500
2022-07-27T20:08+0500
общество
узбекистан
культура
спорт
московская область
иностранцы
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ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Русский дом в Ташкенте объявил о начале отборочных мероприятий для участия в краткосрочных поездках в Россию молодых иностранцев в рамках программы "Новое поколение". Об этом сообщает пресс-служба Руссского дома в своем официальном Telegram-канале.Известно, что конкурсный отбор открыт для молодых представителей культуры и спорта. Следующее мероприятие "Всероссийский цех креативных индустрий "Город А" пройдет с 1 по 6 сентября в Красногорске, Московская область. Подать заявку на участие можно до 5 августа.Целью данного форума является интез креативных индустрий и коллаборация партнеров для совместного создания итоговых продуктов проекта.Условия для участия следующие:Желающим стать участниками программы необходимо отправить резюме и мотивационное письмо-эссе на тему "Всероссийский цех креативных индустрий "Город А", а также рекомендательное письмо, список достижений, при их наличии, на почту.Организаторы берут на себя расходы по перелету и проживанию участников.Читайте также:
московская область
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узбекистан, культура, спорт, московская область, иностранцы
Для чего узбекистанских деятелей культуры и спорта приглашают в Красногорск
Поездка в Московскую область пройдет в рамках программы "Новое поколение" для молодых представителей иностранных государств.
ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik
. Русский дом в Ташкенте объявил о начале отборочных мероприятий для участия в краткосрочных поездках в Россию молодых иностранцев в рамках программы "Новое поколение". Об этом сообщает пресс-служба Руссского дома в своем официальном Telegram-канале
.
Известно, что конкурсный отбор открыт для молодых представителей культуры и спорта. Следующее мероприятие "Всероссийский цех креативных индустрий "Город А" пройдет с 1 по 6 сентября в Красногорске, Московская область. Подать заявку на участие можно до 5 августа.
Целью данного форума является интез креативных индустрий и коллаборация партнеров для совместного создания итоговых продуктов проекта.
Условия для участия следующие:
конкурсанту должно быть от 25 до 35 лет включительно;
не принимал ранее участие в программе "Новое поколение".
Желающим стать участниками программы необходимо отправить резюме и мотивационное письмо-эссе на тему "Всероссийский цех креативных индустрий "Город А", а также рекомендательное письмо, список достижений, при их наличии, на почту.
Организаторы берут на себя расходы по перелету и проживанию участников.