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В Кремле назвали требования Косово к Сербии необоснованными
В Кремле назвали требования Косово к Сербии необоснованными
В воскресенье вечером ситуация на севере Косово обострилась.
2022-08-01T15:03+0500
2022-08-01T15:03+0500
2022-08-01T15:03+0500
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ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Москва не считает обоснованными требования Косово к Белграду. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он отметил, что в данное время обострения конфликта удалось избежать, однако ситуация отложена только на один месяц.Напомним: вечером 31 июля ситуация на севере Косово обострилась. Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что полиция Косово в полночь на первое августа начнет силовую операцию на севере края против сербов и перекроет въезд гражданам с выданными Белградом личными документами и автомобильными номерами. Косово-албанская полиция стянула силы на север края и заблокировала два пункта пропуска, а местные жители начали строить баррикады на дорогах.После призыва Соединенных Штатов Америки власти самопровозглашенной республики решили отложить введение ограничений до 1 сентября. Вучич в ответ на это заявил, что ожидает снижения напряженности, и пообещал, что Белград сделает все возможное, чтобы через компромисс прийти к сохранению мира.Читайте также:
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кремль, сербия, ситуация
В Кремле назвали требования Косово к Сербии необоснованными
В воскресенье вечером ситуация на севере Косово обострилась.
ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Москва не считает обоснованными требования Косово к Белграду. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы абсолютно поддерживаем Сербию. Мы рядом с косовскими сербами, мы считаем, что это абсолютно необоснованные требования", — цитирует Пескова РИА Новости.
Он отметил, что в данное время обострения конфликта удалось избежать, однако ситуация отложена только на один месяц.
"Но ситуация лишь отложена на один месяц, поэтому очень важно проявить благоразумие со всех сторон", — добавил пресс-секретарь российского лидера.
Напомним: вечером 31 июля ситуация на севере Косово обострилась. Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что полиция Косово в полночь на первое августа начнет силовую операцию на севере края против сербов и перекроет въезд гражданам с выданными Белградом личными документами и автомобильными номерами. Косово-албанская полиция стянула силы на север края и заблокировала два пункта пропуска, а местные жители начали строить баррикады на дорогах.
После призыва Соединенных Штатов Америки власти самопровозглашенной республики решили отложить введение ограничений до 1 сентября. Вучич в ответ на это заявил, что ожидает снижения напряженности, и пообещал, что Белград сделает все возможное, чтобы через компромисс прийти к сохранению мира.