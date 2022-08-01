https://uz.sputniknews.ru/20220801/v-kremle-nazvali-trebovaniya-kosovo-k-serbii-neobosnovannymi-26714894.html

В Кремле назвали требования Косово к Сербии необоснованными

В Кремле назвали требования Косово к Сербии необоснованными

В воскресенье вечером ситуация на севере Косово обострилась.

2022-08-01T15:03+0500

2022-08-01T15:03+0500

2022-08-01T15:03+0500

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ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Москва не считает обоснованными требования Косово к Белграду. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он отметил, что в данное время обострения конфликта удалось избежать, однако ситуация отложена только на один месяц.Напомним: вечером 31 июля ситуация на севере Косово обострилась. Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что полиция Косово в полночь на первое августа начнет силовую операцию на севере края против сербов и перекроет въезд гражданам с выданными Белградом личными документами и автомобильными номерами. Косово-албанская полиция стянула силы на север края и заблокировала два пункта пропуска, а местные жители начали строить баррикады на дорогах.После призыва Соединенных Штатов Америки власти самопровозглашенной республики решили отложить введение ограничений до 1 сентября. Вучич в ответ на это заявил, что ожидает снижения напряженности, и пообещал, что Белград сделает все возможное, чтобы через компромисс прийти к сохранению мира.Читайте также:

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